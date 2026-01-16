RIO DE JANEIRO, RJ, E BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) voltou a criticar nesta sexta-feira (16) os algoritmos das redes sociais e disse que influenciadores que "falam bobagem" podem acumular até 20 milhões de seguidores.

Ele afirmou que professores não alcançam esses mesmos números e ainda citou o patamar de seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Agora tem uma profissão chamada influencer. Cara que trabalha na internet e tem 3 milhões de seguidores. Não conheço ninguém que ensina uma coisa séria que tem 4 milhões. Mas se o cara fala bobagem pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões", disse o petista em evento na Casa da Moeda, no Rio.

Bolsonaro, que cumpre prisão após ser condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela tentativa de golpe de Estado, está proibido de usar as redes sociais desde julho por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

No Instagram, rede em que é mais popular, o ex-presidente acumula 27 milhões de seguidores, enquanto Lula tem 14 milhões.

O petista disse nesta sexta que "a mentira vencerá a verdade" nas eleições presidenciais deste ano se a população não se atentar para as fake news nas redes sociais e reforçou sua preocupação com o avanço da inteligência artificial.

"Vocês mulheres tomem cuidado com inteligência artificial. São capazes de tirar uma foto sua e colocarem você pelada [em edição] no celular. Se preparem porque a podridão não está nem começando na inteligência artificial", disse Lula.

Apesar da crítica do presidente aos influenciadores, o governo tem recorrido a eles e a vídeos virais em uma nova estratégia de comunicação para as eleições deste ano, focada em redes sociais.

A Folha de S.Paulo mostrou no ano passado que ao menos 20 influenciadores haviam sido contratados para participar de campanhas desde agosto.

Lula visitou a Casa da Moeda do Brasil, no Rio de Janeiro, onde ocorreu uma cerimônia de lançamento de medalhas comemorativas dos 90 anos do salário mínimo. O piso foi criado a partir de lei em 1936, no governo Getúlio Vargas.

O presidente disse que o evento não era uma celebração ao valor do salário mínimo, mas à sua criação. Ele e os ministros Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Esther Dweck (Gestão e Inovação) também valorizaram a política dos governos petista de valorização do piso acima da inflação.

Um decreto assinado por Lula em dezembro fixou o salário mínimo em R$ 1.621 a partir de 1º de janeiro de 2026. O novo valor teve reajuste de 6,79% em relação a 2025 (R$ 1.518).

O presidente discursou em um auditório cuja plateia era formada em grande parte por funcionários da Casa da Moeda, estatal responsável pela fabricação das cédulas e moedas de real.

'MALHO DUAS HORAS POR DIA'

Em um discurso no palco, uma trabalhadora se disse feliz por conhecer o presidente e o chamou de "velhinho barbudo". Após rápida conversa com Lula, ela voltou ao microfone e o chamou de "barbudinho mais sexy do Brasil". Em seu discurso, o petista comentou o episódio e detalhou sua rotina de exercícios diários.

"Aquela companheira [trabalhadora da Casa da Moeda] me chamou de velhinho. Eu fazendo um esforço condenado de levantar todo dia as 5h30 da manhã, malho duas horas por dia para parecer esse brotão aqui e você me chama de velhinho. Vou parar de fazer esse exercício, vou ficar bem gordão", disse.

Recentemente, a primeira dama Janja da Silva divulgou vídeo que mostra Lula (PT) de sunga e boné no litoral do Rio de Janeiro. Para especialistas ouvidos pela Folha, o petista demonstrou condicionamento físico acima da média.

Na tarde desta sexta, ainda no Rio, o petista tem uma agenda com os presidentes da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e do Conselho Europeu, António Costa. Eles devem discutir temas os próximos passos do acordo entre Mercosul e União Europeia, segundo o governo brasileiro.

Lula será o único chefe de governo dos países membros do Mercosul que não participará da assinatura do acordo entre os dois blocos, no próximo sábado (17).