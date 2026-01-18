SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Antes de circular pelos estados brasileiros, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato do bolsonarismo à Presidência da República, planeja embarcar na segunda-feira (19) para seu primeiro giro neste ano eleitoral, que terá como destino Israel e pode incluir países da Europa.

Flávio e o irmão Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que teve o mandato de deputado federal cassado no ano passado, foram convidados a palestrar em uma conferência de combate ao antissemitismo, que ocorrerá em Jerusalém, em 26 e 27 de janeiro, e terá a presença do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu.

Em seguida, o senador viaja também para o Bahrein e para os Emirados Árabes.

Segundo aliados dele, o objetivo é se aproximar de líderes da direita no mundo, a exemplo de Netanyahu. A viagem foi organizada por Eduardo, que vive nos Estados Unidos desde março, de onde articulou com o governo Donald Trump 1retaliações ao Brasil e a autoridades brasileiras para tentar barrar a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na trama golpista.

No ano passado, Flávio esteve em El Salvador, onde o governo do líder de ultradireita Nayib Bukele tem se tornado inspiração para o bolsonarismo.

De acordo com assessores do senador, a viagem deve incluir países da Europa. Ele planeja visitar ainda, já nesta viagem ou em uma próxima, a Argentina, governada por Javier Milei, e o Chile, onde José Antonio Kast, de direita, venceu as eleições.

A previsão é a de que Flávio retorne ao Brasil em 15 de fevereiro --portanto, após o fim do recesso do Senado, que termina no próximo dia 1º. A Casa aceitou o pedido de missão oficial do senador, autorizando sua ausência de 26 de janeiro a 6 de fevereiro para visitar Israel, Bahrein e Emirados Árabes.

O ministro israelense de Assuntos da Diáspora e Combate ao Antissemitismo de Israel, Amichai Chikli, publicou o convite do evento nas redes, em publicação compartilhada por Flávio. Chikli atribui o crescimento do antissemitismo ao fanatismo islâmico, que teria o apoio "da esquerda fraca e da falsa direita".

No fim do ano, Flávio viajou aos Estados Unidos para se reunir com Eduardo e elogiou a interlocução do irmão com políticos de direita, como Trump. "Graças a Deus, temos um craque em casa nessa parte de relações internacionais", disse o senador em entrevista ao influenciador Paulo Figueiredo.

Integrantes da pré-campanha de Flávio afirmam que o senador também pretende viajar pelo país e mencionam Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral, como um dos focos.