SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em tratamento contra um câncer de mama, a deputada federal e ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney (MDB-MA), 72, foi internada na semana passada com pneumonia.

Roseana deu a notícia na noite deste domingo (18), em seu perfil no Instagram. Ela faz tratamento contra um câncer de mama triplo-negativo, um subtipo de tumor agressivo, que representa, em média, 15% dos casos de câncer de mama no mundo. Nas imagens, ela aparece em uma cama de hospital, com a cabeça raspada, efeito da quimioterapia.

Segundo a deputada, a semana passada "não foi das melhores". Ela diz no vídeo que teve alta médica na última quinta-feira (15) e chegou a ir para casa. Contudo, no dia seguinte foi novamente hospitalizada com uma pneumonia.

Quando se recuperar da doença respiratória, a deputada disse que vai passar por uma cirurgia, parte do tratamento contra o câncer de mama. Também de acordo com ela, a última sessão de quimioterapia, que estava marcada para o dia 27, foi cancelada por causa da pneumonia.

Ela descobriu o câncer durante exames de rotina. O anúncio do diagnóstico foi feito em agosto do ano passado. Em 1998, ela já havia sido submetida a um tratamento oncológico. Roseana é atendida por Roberto Kalil, o mesmo médico do presidente Lula (PT).

FAMÍLIA TRADICIONAL DA POLÍTICA MARANHENSE

Roseana Sarney é filha do ex-presidente e senador José Sarney (MDB-AP). Governou o Maranhão por quatro mandatos e ainda foi senadora.

Ficou conhecida como a "musa do impeachment", por sua atuação no afastamento do ex-presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. Na época, ela era deputada federal e se revelou uma negociadora hábil no Congresso.