BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin, voltou a Brasília em meio às férias e deve concluir nesta terça-feira (20) uma série de conversas com os colegas, na tentativa de contornar a crise de imagem enfrentada pela corte ao longo das últimas semanas.

A interlocutores Fachin afirmou que o momento é delicado e, devido ao peso institucional do seu cargo, exige a sua presença na capital federal. Nesta terça, ele faz uma viagem rápida ao Maranhão para se encontrar pessoalmente com o ministro Flávio Dino.

Dino é o último ministro a ser procurado pelo presidente do Supremo, que desde dezembro já falou com André Mendonça, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Kassio Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

Toffoli e Moraes estão no centro dos desgastes do STF devido à crise do Banco Master. Contudo, Fachin tem evitado entrar nesse assunto específico nas conversas. Ele tem preferido dizer que quer ouvir as impressões de cada um sobre os "principais desafios" do tribunal neste momento.

No fim de 2025 ganhou impulso a discussão sobre a criação de um código de conduta para ministros do STF, ideia que é encampada por Fachin. O magistrado assumiu o posto defendendo a contenção do Judiciário.

A iniciativa, porém, sofre resistência de parte dos ministros do tribunal.