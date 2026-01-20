BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A ministra Gleisi Hoffmann (PT) já avisou a aliados que concorrerá ao Senado pelo Paraná, a pedido do presidente Lula (PT). Segundo petistas, Gleisi ainda não anunciou sua decisão à espera de uma reunião do partido no estado, na noite desta terça-feira (20), quando sua candidatura deve ser sacramentada.

Ainda segundo petistas, o diretor-geral de Itaipu, Ênio Verri, até já abriu mão de sua pré-candidatura ao Senado após ser informado da preferência de Lula pelo nome de Gleisi.

Ela já pretendia deixar a Secretaria de Relações Institucionais para concorrer à Câmara dos Deputados, cuja eleição era considerada a via mais certeira para continuar com mandato por, pelo menos, mais quatro anos. Mas, na quarta-feira (14), Lula conversou com Gleisi e disse que concordaria com sua saída do governo desde que fosse para a disputa ao Senado.

Na avaliação de petistas, há uma chance de vitória no estado em um cenário de racha na direita paranaense. A interlocutores Gleisi afirmou que não recusaria o pedido de Lula. Uma das suas tarefas será a defesa do governo federal.

A ministra disse estar entusiasmada para cumprir o que considera uma missão dada pelo presidente. O PT do Paraná, já ciente do pedido de Lula, também não cravou posição e aguarda um posicionamento oficial de Gleisi para montar sua chapa majoritária.

A ministra, que presidiu o PT até o ano passado, já foi senadora, de 2011 a 2019.