RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), trocou nesta quarta-feira (21) o comando da EPTI, (Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal), estatal responsável pela regulação e fiscalização das linhas de ônibus intermunicipais de passageiros.

A EPTI esteve no centro de uma polêmica após ficar três anos sem fiscalizar a empresa de ônibus Logo Caruaruense, de propriedade do pai da governadora de Pernambuco.

Após a divulgação do caso, Raquel Lyra afirmou que a empresa do pai deixaria as linhas de transporte intermunicipal até o fim do mês. Em nota, o governo estadual declarou que não interfere na atuação técnica dos órgãos de fiscalização e que não houve favorecimento político-administrativo.

O advogado Yuri Coriolano foi nomeado presidente da EPTI em substituição a Antônio Carlos Reinaux. Os atos de exoneração, a pedido, e de nomeação foram publicados no Diário Oficial do Estado.

A EPTI é uma autarquia vinculada à Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura. A pasta é comandada por André Teixeira Filho, primo da governadora. O órgão ganhou centralidade após a divulgação de irregularidades envolvendo a empresa de ônibus Logo Caruaruense, pertencente à família da governadora Raquel Lyra.

Desde outubro de 2023, Yuri Coriolano ocupava o cargo de secretário-executivo de Coordenação Estratégica da Casa Civil do estado. Ele é bacharel em direito, com pós-graduação em direito administrativo e direito eleitoral.

Antes disso, Coriolano foi diretor-geral de Assuntos Jurídicos da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Em 2022, atuou como advogado da campanha eleitoral de Raquel Lyra ao governo do estado e mantém proximidade com a governadora.

A Logo Caruaruense, de propriedade do pai da governadora, operou de forma irregular e sem fiscalização por ao menos três anos em Pernambuco. Documentos oficiais apontam que a empresa deixou de pagar taxas obrigatórias e manteve veículos sem vistorias anuais entre 2023 e 2026. A operação das linhas é feita por meio de concessão estadual.

A fiscalização do transporte intermunicipal é atribuição da EPTI, cujo relatório técnico indicou que a Logo Caruaruense possuía 50 ônibus cadastrados, todos com vistorias obrigatórias vencidas. A última inspeção ocorreu em 2022, antes do início do atual governo estadual.

Pela legislação de Pernambuco, empresas de transporte intermunicipal devem submeter seus veículos a vistoria anual e manter regular o Certificado de Registro Cadastral (CRC), documento necessário para a autorização de circulação.

Além das irregularidades documentais, laudos e registros apontaram problemas de segurança nos veículos, como cintos de segurança inoperantes e pneus em condições inadequadas de uso. Diante das falhas, a EPTI instaurou um procedimento administrativo para avaliar a renovação do registro da empresa.

A governadora integrou o quadro societário da empresa até 2018, quando transferiu suas cotas ao pai, João Lyra Neto.

Na segunda-feira (19), o deputado estadual Romero Albuquerque (União Brasil) protocolou na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) um pedido de impeachment contra Raquel Lyra, citando as irregularidades envolvendo a Logo Caruaruense.

O pedido foi recebido pela Casa e deve ser analisado em fevereiro.