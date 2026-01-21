BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) pediu para o ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), Sidônio Palmeira, permanecer no governo até o fim do mandato. Sidônio coordenou a campanha do petista em 2022, e integrantes do partido davam como certo que assumisse a função novamente na disputa pela reeleição.

Para isso, porém, ele precisaria se afastar do cargo em algum momento. Excluída essa possibilidade, Lula deverá procurar um novo marqueteiro.

Longe de representar uma desidratação do poder, a permanência no cargo ampliará a influência de Sidônio, uma vez que um amigo dele deverá assumir o marketing da campanha de Lula.

Ex-sócio do ministro, o publicitário Raul Rabelo está cotado para o posto. Muito alinhado a Sidônio, ele trabalhou em outras campanhas petistas à época em que o hoje ministro se dedicava às disputas eleitorais na Bahia.

Essa proximidade deve garantir ao ministro ascendência sobre as ações eleitorais de Lula mesmo fora da rotina da campanha. Além disso, ele já tem sido ouvido sobre a comunicação do PT, hoje chefiada pelo também baiano Éden Valadares.

A conversa entre o presidente e o ministro foi na semana passada. Lula e seu entorno avaliam que o governo não pode deixar de executar suas ações durante o período eleitoral, e isso inclui a comunicação.

Sidônio se tornou um dos mais influentes conselheiros do presidente da República ao longo de 2025, ano em que foi nomeado. Lula o consulta para planejar sua comunicação, mas também para outras áreas do governo. Mantendo Sidônio no Planalto, o petista evitará um afastamento físico que poderia dificultar as conversas em momentos cruciais.

Além do poder sobre a comunicação do governo e da provável influência sobre a campanha de Lula, Sidônio também é consultado na elaboração de discurso partidário por ser próximo do novo secretário de Comunicação da sigla.

Segundo petistas, esse alinhamento pesou para a escolha de Éden para a comunicação do PT, permitindo a padronização da linguagem de governo e partido.

Sidônio, Raul e Éden mantêm bom relacionamento. Trilharam suas carreiras em território baiano e são afinados até quando falam de futebol -os três torcem para o Bahia. O entrosamento facilita no esforço para que governo e partido tenham discursos convergentes, visando à campanha de reeleição.

O ministro responsável pela comunicação se aproximou de Lula em 2022 por intermédio de petistas baianos, como o senador Jaques Wagner e o ministro Rui Costa (Casa Civil), depois de uma disputa em torno da comunicação causar atritos no grupo político de Lula.

Eleito, o presidente chegou a discutir a possibilidade de nomear Sidônio para a Secom no início do governo, mas as conversas não avançaram. Quem assumiu o posto naquele momento foi o hoje deputado Paulo Pimenta (PT-RS).

A ideia no entorno de Lula é transformar a eleição de 2026 em uma espécie de plebiscito que compare o governo petista com o de Jair Bolsonaro (PL), que indicou seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), como pré-candidato a presidente.

As principais apostas dos petistas são colocar foco em programas sociais retomados e remodelados e em novas medidas, como a isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000.

Também querem explorar o apoio do bolsonarismo a medidas do presidente dos Estados Unidos, Dolnald Trump. O americano aumentou tarifas sobre importações e, no caso do Brasil, vinculou a iniciativa aos processos contra Bolsonaro, hoje preso depois de ser condenado por tentativa de golpe.

Diversos ministros deverão deixa o primeiro escalão do governo para se candidatar na eleição de outubro. Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) e Rui Costa, por exemplo, devem se desincompatibilizar dos cargos até abril para poderem disputar vagas no Senado pelo Paraná e pela Bahia, respectivamente. A permanência de Sidônio também evitará que Lula tenha que buscar um novo integrante para o Palácio do Planalto.