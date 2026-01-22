BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou que a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência mostra como o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue comandando a direita, mesmo preso. O parlamentar tenta consolidar seu nome na disputa pelo Planalto e angariar apoio do centrão, que mute preferência pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Bolsonaro mostra que mesmo preso, isolado, ele dá as cartas. E isso gerou algo bom, que é a candidatura de Flávio. (?) Ele tem tudo pra vencer", afirmou Kicis em conversa com jornalistas, nesta quarta-feira (21). Ela é próxima ao ex-presidente.

A declaração acontece em meio a uma espécie de guerra fria entre parte da família Bolsonaro e Tarcísio. O governador de São Paulo era cotado para disputar a Presidência, mas foi preterido pelo ex-presidente, que anunciou apoio exclusivo ao filho.

Na última semana, houve um atrito no grupo quando a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou um vídeo de Tarcísio em tom de candidato à Presidência. O gesto incomodou Flávio, que tenta consolidar sua candidatura.

Para Bia, muita gente "quer criar confusão" sobre Tarcísio e Bolsonaro. Ela classifica os rumores de rompimento, intensificados pelo cancelamento da visita do governador ao ex-presidente, como "fogo de palha".