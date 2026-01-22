SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) divulgou a agenda pública de compromissos para esta quinta-feira (22) citando apenas despachos internos no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo de São Paulo.

A data havia sido reservada para sua visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, em Brasília. O chefe do Executivo paulista, porém, cancelou a ida na noite de terça-feira (20), alegando que tinha outros compromissos.

Questionada pela reportagem sobre a agenda de Tarcísio nesta quinta, a assessoria do Palácio dos Bandeirantes apenas enviou link com a divulgação atualizada no site citando "despachos internos", das 13h às 19h. Não há menção a compromissos públicos pela manhã. A Folha voltou a questioná-la sobre possíveis atualizações, mas ainda não houve resposta.

Tarcísio passou a quarta-feira (21) participando de entregas de moradias em Taquarituba e Buri, cidades do sudoeste do estado, e não conversou com jornalistas.

O cancelamento ocorreu após o governador se irritar com declarações do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, segundo aliados de Tarcísio.

Ele havia sido informado de que Bolsonaro queria vê-lo e aceitou o convite, de acordo com integrantes de sua equipe, para reforçar ao ex-presidente que tem procurado ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) para convencê-los a autorizar que a prisão seja cumprida em regime domiciliar.

Contudo, após Flávio dizer a veículos de imprensa que o encontro seria para Bolsonaro dizer lhe diretamente que sua candidatura estava "descartada", o governador decidiu cancelar a visita ?o que irritou parte de seus aliados.

Aliados de Tarcísio tentaram, até o fim da tarde desta quarta (21), demover o governador da ideia de faltar ao encontro.