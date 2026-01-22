SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As concessões feitas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o cumprimento de pena na Papudinha têm alterado a rotina de outros presos na unidade. O UOL ouviu um militar da PM do DF e advogados de outros presos que cumprem pena na unidade. As fontes preferiram não se identificar por se tratar de informações internas da unidade e para não expor os custodiados que representam.

AS MUDANÇAS

A ida de Bolsonaro à Papudinha causou remanejamentos em celas. Antes mesmo de entrar na unidade, o ex-presidente provocou mudanças na rotina. Acusada de tráfico de drogas, a advogada Jéssica Castro de Carvalho, 30, estava alojada desde novembro com outra mulher na Sala de Estado Maior e teve de ser transferida para ceder espaço a Bolsonaro. Em conversa com o advogado que a representa, Alexandre de Melo Carvalho, Jéssica chegou a se queixar das mudanças. "Retirar as coisas e mudar toda hora de cela provoca abalos no psicológico dos presos", diz ele.

Bolsonaro não poderá ter contato com outros detentos por determinação do STF ?o que pode alterar a dinâmica nas áreas externas. Com isso, se desejar fazer atividades laborais na unidade, como cuidar da horta, os demais presos não poderão estar presentes no momento em que o ex-presidente estiver.

Agentes terão de organizar o banho de sol por meio de escalonamento de horários. Fontes da Polícia Militar do Distrito Federal, que fazem a gestão do espaço da Papudinha, afirmam que, no momento do banho de sol do ex-presidente, os outros presos da unidade não poderão estar no espaço. Na decisão, o ministro afirma que o banho de sol poderá ocorrer a qualquer horário. Com a presença de Bolsonaro, a ideia é que os agentes de segurança estabeleçam o horário em que o ex-presidente ficará isolado e, a partir daí, acordem o melhor horário para os demais presos.

Equipes de segurança foram reforçadas para garantir o cumprimento de regras, apontam fontes ligadas ao 19º Batalhão. O UOL conversou com equipes de defesa de outros presos que cumprem pena na Papudinha que confirmaram o reforço da vigilância no 19º Batalhão. Isso porque, além do ex-presidente, estão na unidade o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, e o ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques ? todos condenados por participação na trama golpista.

Presença de Bolsonaro pode ampliar a assistência médica a outros detentos. Fontes ligadas à Papudinha afirmam que a unidade não tem assistência médica regular no espaço físico da unidade. Com a determinação de Moraes para garantia de atendimento ao ex-presidente, outros presos poderão ser eventualmente assistidos pela mesma equipe, caso haja necessidade.

Unidade terá mais servidores para preencher escala de atendimento médico à noite e aos finais de semana após chegada de Bolsonaro. O UOL apurou que, com a determinação de Moraes para atendimento médico 24 horas por dia ao ex-presidente, a Secretaria de Saúde acionou mais profissionais para serem encaminhados à unidade. Questionada, a pasta não confirmou a informação até o momento da publicação.

As concessões dadas a Bolsonaro em relação às visitas podem motivar advogados de outros presos a fazerem petições para exigir "igualdade de direitos". Uma fonte ouvida pelo UOL explica que as visitas aos demais detentos ocorre uma vez por semana. Já as visitas a Bolsonaro devem ocorrer às quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.

COMO É A PAPUDINHA

Gestão do local passa por constantes adaptações, afirma fonte ligada à Papudinha. O local tem capacidade para 60 presos, como militares, autoridades, ex-autoridades e advogados cujo registro ainda consta como ativo na OAB. "Essas autoridades têm certa privacidade por lá pela função que exerceram." As regras na unidade ficam sujeitas às decisões dos magistrados e são analisadas pelas equipes caso a caso. "A gestão da ocupação segue critérios rigorosos definidos por decisões judiciais e protocolos de segurança", informou a PM-DF. O UOL questionou a PM do Distrito Federal se a chegada de Bolsonaro impactou a rotina dos detentos, mas não obteve retorno até a publicação do texto.