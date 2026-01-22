BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O papa Leão 14 se reunirá no próximo sábado (24) com o CEO da Vale, Gustavo Pimenta. Estarão também presentes no encontro os presidentes da PLS e da Sigma Lithium, duas mineradoras de lítio com operação e projetos no Brasil, além de outros líderes de empresas do setor que atuam na América Latina.

Entre os principais temas a serem discutidos por eles estão a transição energética e outras questões socioambientais. A Folha apurou que o encontro foi proposto ainda quando o papa Francisco estava vivo, mas complicações de saúde do então líder religioso afetaram a agenda.

Antes do encontro, executivos das mineradoras participarão de um evento no próprio Vaticano sobre o setor.

A Vale é a maior mineradora do Brasil. Com foco sobretudo em minério de ferro, a empresa também extrai cobre e níquel no país, além de ter atuação no Canadá e na Indonésia.

Já a Sigma Lithium, que estará representada pela presidente Ana Cabral, é a maior do setor de lítio no país, ainda que tenha enfrentado crises financeiras nos últimos anos. Como a Folha mostrou na semana passada, o governo federal suspendeu as principais pilhas de rejeito e estéril da empresa.

A PLS, por sua vez, será representada por seu CEO global, o australiano Dale Henderson. A empresa é uma das maiores do mundo na extração de lítio e pretende começar suas operações no Brasil no ano que vem.