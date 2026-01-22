BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu autorização do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes nesta quinta-feira (22) para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na próxima quinta-feira (29).

A visita estava prevista inicialmente para esta quinta, mas Tarcísio adiou o encontro alegando agenda em São Paulo.

A conversa entre Bolsonaro e Tarcísio será a primeira desde que o ex-presidente indicou ter escolhido o filho mais velho, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), para disputar as eleições contra Lula (PT). O último encontro entre os dois ocorreu em setembro, quando Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar.

Bolsonaro também foi autorizado a receber o senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador da campanha de Flávio à Presidência. O encontro deve ocorrer em 4 de fevereiro.