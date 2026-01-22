SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) trocou nesta quinta-feira (22) o chefe da Casa Civil de São Paulo, Arthur Lima, responsável pela articulação política do governo. A mudança ocorre em meio à crise criada com bolsonaristas após o governador cancelar a visita que faria a Jair Bolsonaro (PL) na prisão.

Lima vai para a Secretaria de Justiça e, para a Casa Civil, Tarcísio chamou o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro.

Tarcísio causou estranheza entre aliados ao publicar uma agenda com "despachos internos" nesta quinta, depois de ter cancelado a visita ao ex-presidente alegando que tinha outros compromissos. O encontro com Bolsonaro foi remarcado para o dia 29.

Amigo de infância do governador e considerado seu braço direito, Lima acumulou críticas de aliados e prefeitos do interior pela dificuldade na liberação de recursos para municípios paulistas, conforme a Folha de S.Paulo publicou nesta semana.

O cancelamento da visita alimentou especulações de que Tarcísio pretenda disputar a Presidência. Apesar disso, aliados do governador passaram o dia reforçando a jornalistas, em conversas de bastidores, que ele disputará a reeleição em São Paulo. Bolsonaro já indicou o filho Flávio Bolsonaro (PL) como seu nome para o Palácio do Planalto.

Roberto Carneiro é próximo ao presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, e tem boa relação com o presidente do PSD, Gilberto Kassab, secretário de Governo e outro responsável pela articulação política de Tarcísio.

No fim do ano passado, Kassab disse que deixaria o governo para coordenar a eleição do seu partido e teria sugerido Carneiro para o cargo. Auxiliares do governador, porém, afirmam que Tarcísio indicou que, caso o secretário deixasse a função, ele mesmo escolheria o substituto.

Carneiro é capixaba e coordenou a Casa Civil de Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo recentemente filiado ao PSD de Kassab.

A reportagem procurou o Palácio dos Bandeirantes para comentar as trocas, mas não teve resposta.