BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A senadora e ex-ministra da Mulher Damares Alves (Republicanos-DF) diz que vai "embarcar" na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência e ajudá-lo no que for possível, seja com o eleitorado evangélico ou feminino.

Apesar da proximidade com a família Bolsonaro, sobretudo com a ex-primeira-dama Michelle, Damares é um dos principais quadros do Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

"A partir de agora, eu vou embarcar na campanha e quero ajudar na construção do programa de governo", diz a senadora à reportagem.

O apoio enfático de Damares ocorre em um momento em que aliados de Flávio tentam aplacar a pressão para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reveja a decisão sobre o primogênito ou deixe o caminho livre para que Tarcísio também se posicione como candidato à Presidência.

Nesta sexta-feira (23), Tarcísio voltou a afirmar, pela terceira vez em duas semanas, que não quer se candidatar a presidente no lugar de Flávio. O governador teria a primeira conversa com Bolsonaro desde o anúncio de Flávio na quinta (22), mas remarcou a visita ao ex-presidente para semana que vem.

Damares diz que quer ajudar Flávio junto ao eleitorado evangélico. A senadora entrou em rota de colisão com o pastor Silas Malafaia nos últimos dias ao afirmar ter indícios de participação de igrejas evangélicas no escândalo de descontos indevidos do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Diferentemente de Damares, Malafaia afirmou em entrevista ao SBT News que a candidatura de Flávio "não empolgou a direita".

Como mostrou a Folha de S. Paulo, o filho mais velho de Bolsonaro planeja intensificar aparições em eventos evangélicos, um flanco que o pai, hoje inelegível e preso, trata como ativo eleitoral decisivo -representa 27% da população brasileira.

Damares diz que também quer ajudar Flávio a montar o plano de governo dele com uma proposta de enfrentamento ao feminicídio -crime que bateu um novo recorde no ano passado, com ao menos quatro assassinatos por dia, segundo o Ministério da Justiça.

"Vamos começar a trabalhar. Eu quero ajudar o Flávio a cumprir todas as pautas de Estado de direitos humanos. Quero sentar com a equipe dele e ajudar também na garantia do direito das crianças e no atendimento aos povos indígenas."

Com a insistência de Bolsonaro no nome de Flávio, integrantes do Republicanos afirmam que o partido tende a liberar os diretórios estaduais para apoiar o candidato que quiserem. O Republicanos integra o governo Lula (PT) por meio do ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos.

O nome de Flávio também é considerado problemático para os candidatos do partido da região Nordeste, incluindo a Paraíba -estado onde o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), tenta fazer com que o pai, Nabor Wanderley (Republicanos), seja eleito senador.

Em dezembro, quando Flávio anunciou que havia sido escolhido pelo pai, Damares divulgou um vídeo em que dizia ter um líder e seguir a orientação dele.

"Eu tenho um líder. E o meu líder é Jair Messias Bolsonaro. Será exatamente como Jair Messias Bolsonaro desejar e decidir. Flávio, que Deus te abençoe. Amigo, agora a decisão também é sua. E vou lhe falar: pode contar comigo", disse a senadora, na ocasião.