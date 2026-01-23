RIO DE JANEIRO, RJ E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou nesta sexta-feira (23) que vai enfrentar o candidato escolhido pela "convenção fascista" e que está pronto para disputar com "quem vier".

"Se preparem porque nós queremos ser tetra e vamos disputar as eleições. Não sei com quem, vai ter um tal de março, ou abril, em que os fascistas vão fazer convenção, todo mundo vai escolher o candidato. O que posso dizer é o seguinte: venha quem vier", disse Lula, sem citar concorrentes nominalmente.

A fala aconteceu durante o 14° Encontro Nacional do MST (Movimento Sem Terra), em Salvador.

"Vamos mostrar que a mentira não vai prevalecer, e que quem usar o celular para contar mentira, fazer fake news, pode começar a guardar o celular."

Lula decidiu prestigiar o evento do MST em meio a uma elação no atual terceiro mandato que é marcada por atritos. Em julho passado, o movimento pressionou o governo ao lançar uma campanha por reforma agrária e fazer ações em sedes do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária).

A entidade reclamava do que entendia como lentidão no processo de reforma agrária e congelamento de recursos de incentivo à agricultura familiar.

No discurso, Lula havia mencionado os governos dos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

"Nós tivemos oito anos de Temer e Bolsonaro. Vocês sabem como era esse país e sabem a diferença com apenas três anos do nosso governo."

O principal cotado para disputar a eleição presidencial é o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que se colocou como candidato após aval do pai, Jair Bolsonaro. O movimento gerou atrito com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), preferido de outras alas da direita.

Em agenda nesta sexta, Tarcísio afirmou que "vai trabalhar muito em prol do Flávio Bolsonaro".

Após marcar uma visita a Bolsonaro na Papudinha e depois cancelar, Tarcísio tem sido alvo de aliados bolsonaristas que questionam sua falta de apoio à candidatura de Flávio e acusam o governador de costurar uma candidatura própria à Presidência, o que ele nega.

Tarcísio afirmou que o cancelamento da visita que faria a Bolsonaro foi uma questão de agenda. Relatos de aliados citam o incômodo dele com a pressão de Flávio.