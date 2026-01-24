BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) está em viagem a Israel, onde percorre roteiro similar ao feito pelo pai, Jair Bolsonaro (PL) antes de se tornar candidato à Presidência da República. O primogênito do ex-presidente se batizou no rio Jordão e fez orações no Muro das Lamentações, em Jerusalém.

"Mais uma vez sigo os passos do meu pai, assim como espero que um dia minhas filhas sigam os meus e os da minha esposa. Para salvar o Brasil, não há caminho possível longe de Deus. Que Deus abençoe todos aqueles que estão caminhando com muito sacrifício pela libertação do nosso Brasil", escreveu na legenda da publicação.

Nos últimos dias, Flávio tem feito uma série de publicações nas redes sociais sobre a viagem com sua família ao local, com reforço a mensagens religiosas.

Flávio já havia se deixado batizar no Jordão em 2016, quando ele e os irmãos Eduardo e Carlos acompanharam o pai num tour por Israel liderado pelo Pastor Everaldo --que presidia o PSC, partido ao qual Bolsonaro era filiado então.

Mesmo após mergulhar nas águas do Jordão, o ex-presidente se declara católico. O batismo colaborou para pavimentar uma plataforma conservadora com apelo a evangélicos, base que vê o sionismo com simpatia.

A proximidade com Israel vem de leituras teológicas que passam a interpretar de modo literal profecias bíblicas que envolvem o Apocalipse e a volta de Jesus.

Fatos modernos, como a criação do Estado de Israel, em 1948, após o empenho nazista em exterminar a comunidade judaica, são lidos a partir dessa lente profética.

As postagens de Flávio Bolsonaro também incluem um vídeo em que o senador aparece conversando por videochamada com o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em que presta apoio à caminhada organizada pelo parlamentar aliado.

Nikolas organizou uma passeata de Minas Gerais a Brasília em protesto contra as penas dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. A previsão é que chegue à capital federal no domingo (25), após percorrer 240 km.

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) fez viagem semelhante à do irmão no fim do ano passado, quando deixou um bilhete no Muro pedindo a soltura de seu pai.

Após visitar o ex-presidente na prisão, Flávio anunciou ter sido orientado por seu pai para se lançar candidato a presidente da República na disputa deste ano.

A pré-candidatura do filho mais velho de Bolsonaro foi determinante para os rumos da direita no pleito de 2026, que tinha como nome também cotado o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Bolsonaristas observaram um apoio tímido por parte de Tarcísio à candidatura de Flávio. O governador intensificou o tom em sua última declaração pública na sexta-feira (23), prometendo "trabalhar muito em prol" de uma chapa liderada por Flávio.

"O [ex-]presidente nunca me pressionou. Por nada. Nosso relacionamento sempre foi de amigo. Ele nunca me pediu nada, a única coisa foi para ser candidato ao Governo do Estado de São Paulo", disse em evento para entrega de casas em Embu das Artes (Grande SP).

Tags:

Pré-Candidato