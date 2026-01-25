SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pessoas atingidas por raios podem ter parada cardiorrespiratória, queimaduras e danos ao sistema neurológico. Segundo especialistas, mesmo as vítimas das descargas elétricas que desmaiam e acordam rápido devem procurar atendimento médico.

Neste domingo (25) ao menos 47 pessoas foram encaminhadas a hospitais após um raio atingir o ato em Brasília que marcou o fim da caminhada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que veio andando desde Minas Gerais, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo informação do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, 89 pessoas foram atendidas no próprio local da ocorrência em Brasília. E das 47 levadas ao pronto-socorro, pelo menos 9 continuavam internadas no domingo (25) à noite. O incidente ocorreu por volta de 12h50, uma hora antes de Nikolas chegar.

Sergio Timerman, diretor do Centro de Parada Cardíaca, Time de Resposta Rápida e Ciência da Ressuscitação do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da USP, diz que "os efeitos de um raio dependem da intensidade da descarga e, principalmente, da forma como a pessoa foi atingida".

Segundo o médico, pode variar desde efeitos transitórios até parada cardiorrespiratória, conforme a energia do raio, o trajeto da corrente pelo corpo, e o mecanismo de exposição (impacto direto, contato e corrente de solo).

"Não existe um único padrão de lesão, por isso toda vítima de raio deve ser avaliada e tratada como potencialmente grave, mas potencialmente reversível", completa.

Milton Steinman, cirurgião-geral da equipe de Trauma do Einstein Hospital Israelita, afirma que mesmo as pessoas atingidas que desmaiaram mas acordaram rápido devem procurar um médico.

"Todas as vítimas de descarga elétrica que levam a perda de consciência necessitam ser examinadas e mantidas em observação. Além de alterações cardíacas podem ocorrer lesões neurológicas e até mesmo queimaduras", diz Steinman.

Outra situação a ser considerada "é a possibilidade de traumatismo craniano e outros traumas, pois pode ter havido queda ao solo no momento da descarga", segundo o médico.