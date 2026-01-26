SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Parentes de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) já atuaram em 1.925 processos na corte e no STJ (Superior Tribunal de Justiça) como advogados, conforme levantamento do UOL considerando filhos, irmãos, cônjuges e ex-cônjuges dos magistrados.

Segundo o portal, ao menos 14 parentes de primeiro grau têm ou tiveram registro de atuação nos tribunais. O número total pode ser ainda maior, porque não leva em conta casos sob sigilo. Hoje, esses advogados atuam em ao menos 382 casos em tramitação nas cortes.

A atuação de parentes de ministros do Supremo em processos do tribunal não é ilegal, e a maioria deles já advogava antes de os magistrados tomarem posse como ministros. Os ministros se declararam impedidos quando há atuação direta nos casos.

Indagados pelo UOL, os parentes negaram terem sido beneficiados pela relação com os ministros. Os magistrados afirmaram que sempre seguem as regras de se declararem impedidos quando é o caso.

De acordo com o levantamento, quem lidera a lista de casos é o filho do ministro Luiz Fux, o advogado Rodrigo Fux. Ele tem 49 processos no STF, dos quais apenas 1 segue em tramitação, e atua em 500 no STJ. Desses, 129 continuam em andamento no tribunal superior.

Na sequência, aparece Valeska Zanin Martins, esposa de Cristiano Zanin, com 47 no STF (8 em andamento) e 92 no STJ (14 em andamento). Ela e o marido eram sócios. Zanin deixou a advocacia em 2023, ano em que foi indicado para o Supremo por Lula (PT).

Além deles, tiveram processos no Supremo Roberta Maria Rangel, ex-companheira de Dias Toffoli; o advogado Sálvio Dino, irmão de Flávio Dino; a mulher de Alexandre de Moraes, Viviane Barci de Moraes, assim como a filha de Edson Fachin, Melina Fachin.

Somam-se a esses Francisco Schertel Mendes, filho de Gilmar Mendes; Guiomar Feitosa, ex-mulher de Gilmar; Karine Nunes Marques, irmã de Kassio Nunes Marques, e a filha de Moraes, Giuliana Barci de Moraes.

O levantamento também mostra advogados sem casos no STF, mas que tiveram atuação no STJ: Laura Schertel Mendes, filha de Gilmar; de Marianna Fux, filha do ministro Luiz Fux; e de Caroline Zanin Martins; filha de Zanin.

Não foram identificados parentes próximos de Cármen Lúcia ou André Mendonça.

