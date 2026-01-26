BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiu nesta segunda-feira (26) manter a prisão preventiva de Filipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com o magistrado, a defesa de Martins não apresentou qualquer fato novo "que pudesse afastar a necessidade de manutenção da custódia cautelar".

Antes de decidir sobre o caso, Moraes consultou a PGR (Procuradoria-Geral da República), que se manifestou contra o pedido do ex-assessor para revogação da medida.

"No presente caso, a postura do réu [Martins] demonstra desdém pelas determinações judiciais e a ineficácia das medidas alternativas menos gravosas, restando a segregação cautelar como meio idôneo para assegurar a aplicação da lei penal e a disciplina do processo", afirmou a Procuradoria.

Martins foi preso no início do mês em sua casa, em Ponta Grossa (PR), e levado para um presídio da cidade. A ordem foi decretada sob a alegação de que ele teria violado uma das medidas cautelares impostas, de não acessar redes sociais.