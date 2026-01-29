BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (29), deve virar a página em relação a desentendimentos recentes entre os dois líderes da direita, avaliam aliados ouvidos pela Folha.

Segundo esses interlocutores, o clima para o encontro na Papudinha, onde Bolsonaro está preso em Brasília, é de resolução para que o governador embarque de maneira efetiva na pré-campanha de Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência.

Segundo pessoas próximas, Tarcísio deve reforçar a Bolsonaro sua decisão de permanecer em São Paulo para disputar a reeleição. Ele era cotado para concorrer ao Palácio do Planalto, mas foi preterido pelo ex-presidente, que escolheu o próprio filho para a disputa contra o presidente Lula (PT).

Gestos recentes, porém, indicaram que Tarcísio ainda não havia abandonado pretensões nacionais e o colocaram em rota de colisão com o senador. O governador e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) articularam junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) pela prisão domiciliar do ex-presidente, o que foi visto pelo entorno de Flávio como uma forma de se cacifarem para a disputa presidencial.

No ápice do conflito, Tarcísio cancelou uma visita a Bolsonaro que ocorreria na quinta-feira passada (22), em um sinal de insatisfação com a pressão de Flávio por apoio.

O novo encontro só foi remarcado após os ânimos se acalmarem. De um lado, o governador afirmou publicamente que concorreria à reeleição, enquanto aliados de Bolsonaro fizeram uma defesa do ex-ministro da Infraestrutura, destacando sua lealdade ao ex-chefe.

Nesta quarta (28), o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou em rede social que esteve com Tarcísio em São Paulo num encontro amistoso. "Foi mais um momento muito bacana com o eterno ministro, por quem tenho um carinho e uma admiração enormes", afirmou o filho do ex-presidente.

O governador respondeu: "Foi muito bom estar com vc no dia de hoje. Você sempre será credor do meu respeito e da minha amizade".

Dessa forma, pessoas próximas de Tarcísio e Bolsonaro apontam que o clima para a reunião é positivo. Espera-se que o ex-presidente receba o governador de maneira cordial e indique o que esperar dele. Aliados querem entender se Bolsonaro pretende que Tarcísio priorize criar um palanque forte para Flávio em São Paulo ou desempenhe um papel de articulador político nacional.

Por enquanto, há uma pulverização de candidaturas de oposição a Lula, embora Flávio tenha acenado para uma união entre ele e outros presidenciáveis da direita, como os governadores Ratinho Junior (PSD-PR) e Romeu Zema (Novo-MG). Nesta terça (27), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que quer concorrer ao Planalto, anunciou sua filiação ao PSD, de Gilberto Kassab.

Auxiliares de Tarcísio afirmam que o cenário já está consolidado, com o governador rumo à reeleição e Flávio concorrendo ao Planalto. Nesse sentido, a visita não traria reviravoltas na disputa eleitoral, apenas deixaria o papel de cada um mais definido. A expectativa é a de que o governador reforce sua posição de lealdade ao ex-presidente.

Considerando o foco de Tarcísio na reeleição, é possível que a chapa bolsonarista em São Paulo seja discutida. Um acordo já definiu que Tarcísio indicaria um nome para concorrer ao Senado e Bolsonaro outro. A escolha do governador foi por Guilherme Derrite (PP), mas a vaga do PL ainda está em aberto.

O próprio Tarcísio afirmou, na terça-feira, que não há expectativa de mudança no seu futuro eleitoral, muito menos de um pedido de Bolsonaro para que ele concorra à Presidência. "Isso [o pedido] não vai acontecer. Mas eu diria não", disse o governador em entrevista à rádio Jovem Pan de Sorocaba.

Dessa forma, esperam interlocutores do governador, Bolsonaro deve expressar suas diretrizes para a eleição em São Paulo, mas a política não deve ser o único tema entre eles.

"Vou ver um amigo. Geralmente, eu levo essas conversas de forma muito leve, quero saber primeiro como ele está, se ele está precisando de alguma coisa. Mostrar que a gente aqui está com ele. [...] Vou mostrar que a gente aqui fora está trabalhando para mudar essa situação, para que ele possa voltar para sua casa", disse Tarcísio durante evento em Sorocaba.

Quem convive com o governador diz que o objetivo do encontro é expressar solidariedade e que devem tratar de assuntos pessoais, como velhos amigos que se gostam. Não é esperado que Tarcísio traga temas espinhosos, como a sua insatisfação com a declaração de Flávio que o fez adiar a visita ao ex-presidente.

Na semana passada, o senador disse à CNN que o encontro seria para o governador ouvir que sua candidatura presidencial estava "descartada". Aliados de Tarcísio afirmam que ele não gostou de se sentir pressionado e de ser alvo de ataques, principalmente porque tem se dedicado a viabilizar a prisão domiciliar para Bolsonaro.

Bolsonaro está preso em regime fechado desde 22 de novembro. Ele foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele cumpre pena na Papudinha, em Brasília, e aliados denunciam deterioramento do seu estado de saúde para tentar transferência para a prisão domiciliar.