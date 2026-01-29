BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quinta-feira (29) relacionados ao deputado Eduardo Velloso (União Brasil-AC), em uma operação conjunta com a CGU (Controladoria-Geral da União) sobre suspeitas de desvios das chamadas "emendas Pix".

A operação foi autorizada pela ministra Cármen Lúcia, do STF (Supremo Tribunal Federal). A PF investiga suspeitas de desvios de recursos na ordem de R$ 912 mil, proveniente desse modelo de emenda parlamentar, que permite repasses diretos da União.

Chamada Graco, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão no Acre e no Distrito Federal, mas não chegou a fazer essas medidas no gabinete do deputado.

As emendas investigadas serviriam para a contratação de empresa responsável por shows em Sena Madureira (AC), em setembro do ano passado.

De acordo com a PF, são investigadas suspeitas de associação a organização criminosa, fraude em licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. A reportagem ainda não localizou a defesa do deputado.

Velloso, que está no primeiro mandato de deputado, foi suplente do senador Márcio Bittar (União Brasil-AC).