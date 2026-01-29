BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou nesta quinta-feira (29) que a secretária-executiva da pasta, Mirim Belchior, será sua substituta no comando do ministério. Costa deixará o governo no fim de março para poder disputar as eleições na Bahia.

"No último dia de março eu deixo o governo", disse Rui Costa. "O presidente Lula já me comunicou, e já comunicou à Miriam também, que ela assume o ministério", declarou ele em entrevista à rádio 95FM de Jequié (BA). A equipe da pasta também deve permanecer praticamente a mesma, segundo ele.

A ascensão de Miriam Belchior já era esperada, como mostrou a Folha de S.Paulo. Ela foi ministra do Planejamento no governo de Dilma Rousseff (PT), e trabalha em gestões petistas desde os anos 1990. Tinha um status mais alto que os dos outros secretários-executivos da Esplanada desde os primeiros dias do governo Lula.

Por volta de 20 dos 38 ministros deixarão o Executivo até os primeiros dias de abril para poderem ser candidatos na eleição de outubro ?a lei eleitoral determina que eles se desincompatibilizem no mínimo seis meses antes do primeiro turno.

Rui Costa também disse, na mesma entrevista, que a regra geral para a sucessão desses ministros será promover ao comando das pastas pessoas que já fazem parte das equipes dos ministérios. Seria a forma encontrada por Lula para reduzir o impacto das mudanças sobre as ações do governo.

Além disso, há diretriz é para que haja poucas alterações nos quadros subordinados aos ministros em cada pasta.

"A prioridade vai ser manter alguém que já compõe a equipe. Manter majoritariamente a estrutura da equipe, que não impede pequenas mudanças que quem entrar queira fazer, mas de forma muito residual", declarou Rui Costa.

"Não faz sentido nenhum seis meses antes da eleição fazer uma mudança geral nas equipes. Aí sim correria risco de descontinuar projetos, programas, obras e ações", afirmou o chefe da Casa Civil. "Mudar toda equipe e o cabra ter que aprender onde acende a luz do prédio, as coisas complicam", disse ele.

