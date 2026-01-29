BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), visita, nesta quinta-feira (29), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre pena por tentativa de golpe de estado no Batalhão da Polícia Militar conhecido como Papudinha, ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.

Tarcísio chegou ao complexo da Papuda por volta das 10h50, em um comboio de carros. Ele estava acompanhado de Vicente Santini, chefe do escritório do Governo de São Paulo em Brasília e aliado da família Bolsonaro. O horário autorizado para a visita é das 11h às 13h.

A visita havia sido marcada inicialmente na semana passada, mas acabou adiada pelo governador após um conflito com o bolsonarismo. O encontro foi autorizado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes a pedido do ex-presidente.

A conversa entre Bolsonaro e Tarcísio é a primeira desde que o ex-presidente indicou ter escolhido o filho mais velho, o senador Flávio Bolsonaro (PL), para disputar as eleições contra Lula (PT), preterindo o governador. O último encontro entre os dois ocorreu em setembro, quando Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar.

Nas últimas semanas, a articulação de Tarcísio pela prisão domiciliar de Bolsonaro acendeu o alerta entre apoiadores de Flávio de que o governador ainda nutria pretensões nacionais, o que levou o filho do ex-presidente a pressioná-lo publicamente. Em sinal de insatisfação, Tarcísio adiou a visita.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, a expectativa desse novo encontro, porém, era positiva. Depois de aliados de ambos os lados buscarem baixar a temperatura, a ideia era que a visita desta quinta virasse a página em relação ao recente desgaste entre Tarcísio e a família do ex-presidente.

A leitura entre auxiliares de Tarcísio e interlocutores de Flávio é a de que está consolidado, neste momento, o plano de que o primeiro concorra à reeleição, enquanto o segundo dispute o Planalto.

Para bolsonaristas, a visita deve selar o compromisso de Tarcísio em apoiar Flávio, algo que ele já disse publicamente, embora permaneçam reclamações de que o governador não embarcou de verdade. Ao mesmo tempo, eles esperam que Bolsonaro defina o papel de Tarcísio na eleição, seja como palanque do filho em São Paulo ou articulador político junto a outras legendas do centrão.

Nesta quarta (28), o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) afirmou em rede social que esteve com Tarcísio em São Paulo num encontro amistoso. "Foi mais um momento muito bacana com o eterno ministro, por quem tenho um carinho e uma admiração enormes", afirmou o filho do ex-presidente.

O governador respondeu: "Foi muito bom estar com vc no dia de hoje. Você sempre será credor do meu respeito e da minha amizade".

Quem convive com o governador diz que o objetivo do encontro é expressar solidariedade e que os políticos devem tratar de assuntos pessoais, como velhos amigos que se gostam. Não é esperado que Tarcísio traga temas espinhosos, como a sua insatisfação com a declaração de Flávio que o fez adiar a visita ao ex-presidente.

Bolsonaro está preso em regime fechado desde 22 de novembro. Ele foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele cumpre pena na Papudinha, em Brasília, e aliados denunciam deterioramento do seu estado de saúde para tentar transferência para a prisão domiciliar.