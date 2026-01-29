BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta quinta-feira (29) ter dito ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que será candidato à reeleição no estado e que faz "parte do time", em referência à entrada de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa ao Planalto.

A declaração foi dada logo após a visita do governador a Bolsonaro no Batalhão da Polícia Militar conhecido como Papudinha, ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, onde o ex-presidente cumpre pena por tentativa de golpe de Estado.

"O projeto nosso sempre foi São Paulo, eu tenho um papel importante dentro do time, que é realmente cuidar do estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, e agregar à visão deste grupo. O grupo tem uma tarefa importante, que é proporcionar para o Brasil um projeto diferente", disse Tarcísio.

O governador conversou com a imprensa ao lado do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente que é entusiasta da candidatura do irmão. Carlos também visitou o pai na manhã desta quinta-feira.

Questionado sobre apoiar a candidatura presidencial de Flávio, Tarcísio respondeu apenas: "sem dúvida, como eu tenho afirmado constantemente".

Tarcísio disse ainda que terá na campanha o mesmo papel de 2022. Declarou que pretende se "eleger em São Paulo e ajudar nosso candidato presidencial", sem citar o nome de Flávio nesse momento.

O governador afirmou ainda que ele e Bolsonaro conversaram sobre a filiação do governador Ronaldo Caiado (GO) ao PSD e a possibilidade de que ele seja o presidenciável do partido. Segundo o governador, Bolsonaro viu a movimentação com bons olhos, elogiou Caiado e disse que todos estarão juntos no final, em uma sinalização a respeito do segundo turno.

"A gente conversou como amigos, a gente vai estar empenhado neste projeto. Vamos entrar muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas, e falando de perspectiva, falando de projeto para o país, falando de pontos que são importantes para resolver a questão fiscal", declarou o governador.

Tarcísio disse que levou ao ex-presidente o abraço de apoiadores e que eles relembraram, juntos, o período de Bolsonaro na Presidência e as entregas que fizeram pelo país.

O governador chegou ao complexo da Papuda por volta das 10h50, em um comboio de carros. Ele estava acompanhado de Vicente Santini, chefe do escritório do Governo de São Paulo em Brasília e aliado da família Bolsonaro. O horário autorizado para a visita era das 11h às 13h.

A visita havia sido marcada inicialmente na semana passada, mas acabou adiada pelo governador após um conflito com o bolsonarismo. O encontro foi autorizado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes a pedido do ex-presidente.

A conversa entre Bolsonaro e Tarcísio foi a primeira desde que o ex-presidente indicou ter escolhido Flávio para disputar as eleições contra Lula, preterindo o governador. O último encontro entre os dois havia ocorrido em setembro, quando Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar.

Nas últimas semanas, a articulação de Tarcísio pela prisão domiciliar de Bolsonaro acendeu o alerta entre apoiadores de Flávio de que o governador ainda nutria pretensões nacionais, o que levou o filho do ex-presidente a pressioná-lo publicamente. Em sinal de insatisfação, Tarcísio adiou a visita.

Como mostrou a Folha de S. Paulo, a expectativa desse novo encontro, porém, era positiva. Depois de aliados de ambos os lados buscarem baixar a temperatura, a ideia era que a visita desta quinta virasse a página em relação ao recente desgaste entre Tarcísio e a família do ex-presidente.

A leitura entre auxiliares de Tarcísio e interlocutores de Flávio é a de que está consolidado, neste momento, o plano de que o primeiro concorra à reeleição, enquanto o segundo dispute o Planalto. A situação, dizem, está pacificada, e o governador não teria mencionado a Bolsonaro sua insatisfação com a declaração de Flávio que o fez adiar a visita.

Nesta quarta, Carlos afirmou em rede social que esteve com Tarcísio em São Paulo num encontro amistoso. "Foi mais um momento muito bacana com o eterno ministro, por quem tenho um carinho e uma admiração enormes", afirmou o filho do ex-presidente.

O governador respondeu: "Foi muito bom estar com vc [você] no dia de hoje. Você sempre será credor do meu respeito e da minha amizade".

Depois de encontrar o pai nesta quinta, Carlos publicou que Bolsonaro precisava de boas energias para ficar de pé. "Se eu estou exausto de modo como jamais fiquei, não consigo mostrar o quão meu pai está. Peço a todos boas energias, como sempre têm mandado. Somente assim para, minimamente, ele ficar de pé", escreveu.

Bolsonaro está preso em regime fechado desde 22 de novembro. Ele foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ele cumpre pena na Papudinha, e aliados denunciam deterioração do seu estado de saúde para tentar transferência para a prisão domiciliar.