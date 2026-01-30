BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso na Papudinha, serviu para reaproximar o mandatário do clã, segundo aliados de ambos os políticos. O governador transmitiu ainda a avaliação do ex-presidente de que outros pré-candidatos da direita, como Ronaldo Caiado (PSD), podem se unir a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Na semana passada, Tarcísio foi alvo do bolsonarismo e sofreu pressão para demonstrar apoio à candidatura do senador, escolhido pelo pai para disputar o Planalto. Em reação, o governador acabou adiando a visita, que estava prevista para o dia 22.

Nesta quinta (29), em sinal de pacificação, ele deixou a Papudinha acompanhado do ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), com quem se encontrou também no dia anterior e trocou elogios nas redes. Por outro lado, o governador não mencionou, durante toda a entrevista à imprensa, o nome de Flávio.

Como esperado por integrantes do bolsonarismo, o encontro desta quinta-feira, em Brasília, teve como resultado a declaração de Tarcísio a Bolsonaro de que vai concorrer à reeleição em São Paulo e de que apoiará Flávio, após a desconfiança de que o governador não havia aceitado ter sido preterido e ainda almejava o posto de presidenciável do grupo.

"A gente conversa sobre isso desde 2023. Meu interesse é ficar em São Paulo. Gente, não tem controvérsia nenhuma", disse Tarcísio a jornalistas após a visita. Questionado se está decidido que Flávio será o candidato à Presidência, o governador respondeu: "Não tem dúvida, esse assunto não está em discussão, já está consolidado".

A conversa entre Bolsonaro e Tarcísio foi a primeira desde que o ex-presidente escolheu Flávio para disputar as eleições contra Lula (PT). O último encontro entre os dois havia ocorrido em setembro, quando Bolsonaro ainda estava em prisão domiciliar.

Tarcísio disse que terá na campanha o mesmo papel de 2022. Declarou que pretende se "eleger em São Paulo e ajudar nosso candidato presidencial", sem citar o senador. Questionado sobre apoiar Flávio, declarou apenas: "Sem dúvida, como eu tenho afirmado constantemente".

Ele afirmou que faz parte do time do ex-presidente, que cumpre pena por tentativa de golpe de Estado no Batalhão da Polícia Militar conhecido como Papudinha, ao lado do Complexo Penitenciário da Papuda.

"O projeto nosso sempre foi São Paulo, eu tenho um papel importante dentro do time, que é realmente cuidar do estado, que é o maior colégio eleitoral do Brasil", disse Tarcísio.

"A gente vai estar empenhado neste projeto. Vamos entrar muito fortes, muito unidos, agregando mais pessoas", completou.

O governador disse que ele e Bolsonaro conversaram sobre a filiação de Caiado, governador de Goiás, ao PSD de Gilberto Kassab e sobre a possibilidade de que o goiano seja o presidenciável do partido. Segundo Tarcísio, Bolsonaro viu a movimentação com bons olhos, elogiou Caiado e disse que todos estarão juntos no final, em uma sinalização sobre o segundo turno.

"Ele tem apreço pelo Caiado, consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da sua trajetória política. O [ex-]presidente entende que é uma candidatura que soma também com esse projeto, e no final vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso. Ele vê com esperança também, viu um movimento acertado e ficou satisfeito", disse.

De acordo com Tarcísio, Bolsonaro disse que ter mais de uma candidatura de direita não é um problema. "Ele acha que soma no final, você cria uma grande força."

Embora sem definições, o assunto eleitoral envolveu ainda a disputa para o Senado e o posto de vice de Tarcísio, segundo relatos sobre a visita. O governador afirmou que gosta do seu vice atual, Felício Ramuth (PSD), seu preferido para a chapa, e Bolsonaro disse não ter oposição a ele.

A respeito do Senado, foi mencionada a candidatura de Guilherme Derrite (PP), que terá como suplente Vicente Santini, chefe do escritório do governo paulista em Brasília e próximo dos filhos do ex-presidente. Santini acompanhou Tarcísio na visita. A segunda candidatura ao Senado será indicada pelo PL.

Tarcísio também falou sobre a saúde de Bolsonaro e disse estar preocupado, porque ainda há soluços constantes, e o remédio para contê-los pode causar tontura. Ele defendeu a prisão domiciliar para o ex-presidente e disse que "vai trabalhar isso" no que puder.

Nas últimas semanas, a articulação de Tarcísio pela prisão domiciliar de Bolsonaro junto a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) acendeu o alerta entre apoiadores de Flávio de que o governador ainda nutria pretensões nacionais, o que levou o filho do ex-presidente a pressioná-lo publicamente.

O governador reforçou ainda sua amizade com Bolsonaro e disse que o objetivo da visita era transmitir a ele o carinho de diversas pessoas que sentem sua falta. Eles relembraram, juntos, o período de Bolsonaro na Presidência e as entregas que fizeram pelo país.

O governador chegou à Papudinha por volta das 10h50, em um comboio, e saiu logo após as 13h. Ele estava acompanhado de Vicente Santini, chefe do escritório do Governo de São Paulo em Brasília e aliado da família Bolsonaro. O horário determinado para a visita era das 11h às 13h.

O encontro foi autorizado pelo ministro do STF Alexandre de Moraes a pedido do ex-presidente. Bolsonaro está preso em regime fechado desde 22 de novembro. Ele foi condenado pelo Supremo a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.