BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) chegou por volta das 7h40 desta sexta-feira (30) ao hospital em Brasília onde será submetido a uma cirurgia de catarata.

O comboio presidencial entrou por uma portaria específica para carros e se dirigiu a uma entrada privada nos fundos do prédio do Hospital de Olhos CBV, na Asa Sul de Brasília. Seguranças do presidente se agruparam em frente a essa porta.

A hora e o local da cirurgia não foram divulgados oficialmente pela área de comunicação do governo federal.

Lula passou por exames pré-operatórios na manhã de quinta-feira (29), dia seguinte ao retorno de uma viagem ao Panamá. O petista passou o resto do dia na Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência da República.

O procedimento é descrito como simples pelo oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor-executivo do Instituto Penido Burnier e membro da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Ele diz que a catarata afeta principalmente idosos em razão do desgaste do cristalino ocular.

Lula tem 80 anos e teve duas passagens relevantes pelo hospital no atual governo: operou uma artrose no final de 2023 e, no fim de 2024, foi internado às pressas por causa de um sangramento intracraniano.

A cirurgia de artrose foi em 29 de setembro de 2023, em Brasília. O petista teve uma prótese implantada no lado direito do quadril para eliminar dores que sentia no local havia meses. Ele havia passado a campanha presidencial de 2022 e os primeiros meses de 2023 reclamando das dores a aliados.

Depois, em 10 de dezembro de 2024, o presidente passou por um procedimento mais delicado. Ele foi submetido às pressas a uma cirurgia para tratar uma hemorragia intracrainana. O sangramento foi consequência de uma queda que Lula havia sofrido em casa dois meses antes.

Os riscos corridos pelo petista nesse episódio foram maiores. Ele passou mal no Palácio do Planalto e foi removido emergencialmente para São Paulo.

Ao deixar o hospital depois de tratar o sangramento, Lula disse que só se deu conta da gravidade do episódio depois da operação. "Eu só fui ter noção da gravidade já depois da cirurgia pronta, depois da cabeça estar nova", declarou. "Nunca penso que vou morrer, mas tenho medo", disse o petista na ocasião.

Lula fumou por cerca de 50 anos até parar em 2010, depois de uma crise de hipertensão. No ano seguinte, já como ex-presidente, o petista teve um câncer diagnosticado na laringe. Ele tratou a doença, que foi curada em 2012.

Diz que, agora, cuida melhor da própria saúde. O presidente, que concorrerá à reeleição em outubro, procura mostrar vitalidade ao público sempre que pode.

Lula costuma mencionar sua rotina de exercícios. Também tem por hábito divulgar imagens de caminhadas e outras atividades ao ar livre realizadas nos terrenos do Palácio da Alvorada ou da Granja do Torto, residências oficiais da Presidência da República.

Em setembro passado, por exemplo, ele participou de uma caminhada promovida pelo Ministério da Educação e correu em alguns trechos do trajeto ?incluindo a parte mais íngreme, a subida entre o Palácio do Planalto e a sede do Ministério da Justiça.