SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira (30) que Gilberto Kassab (PSD) tem "opiniões próprias" e que seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não é submissão.

A declaração foi dada após evento de entrega da restauração da Estação Júlio Prestes, ponto de partida da linha 8-diamante de trens metropolitanos.

O governador foi questionado em coletiva de imprensa sobre fala de Kassab, que é secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, sobre sua relação com o ex-presidente, afirmando que "uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade, outra coisa é submissão".

"Ele é um dirigente nacional importante e fala como dirigente nacional dentro daquilo que ele acredita. [...] Ele é a pessoa que tem suas opiniões próprias, e problema nenhum também", afirmou Tarcísio, que reafirmou o alinhamento de Kassab com as diretrizes do governo estadual em sua atuação como secretário.

Sobre sua relação com Bolsonaro, Tarcísio afirmou que tem uma relação de gratidão e amizade com o ex-presidente, "absolutamente nada a ver com submissão".

"É fácil você ficar do lado quando a pessoa tá bem. Difícil e você às vezes não tem muito isso na política, é estender a mão quando a pessoa está na pior, quando ela precisa da sua ajuda, quando a pessoa perdeu o poder, quando a pessoa tá privada da sua liberdade", disse.

Nesta quinta (29), o governador visitou o ex-presidente no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha.

Ele afirmou manter "relação muito próxima" com ele, apesar das tensões com bolsonaristas que levaram ao cancelamento da visita na semana anterior. "Havia algumas questões de interpretação de outros, são naturais, alguns ruídos que acontecem. Mas nunca houve desarmonia nenhuma", disse.

Tarcísio reafirmou que busca reeleição como governador de São Paulo e que vai aliar a estratégia de São Paulo à estratégia nacional de seu grupo, com "alinhamento absoluto e total" ao PL.