SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do PSD, Gilberto Kassab, disse nesta sexta-feira (30) que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seria o candidato ideal ao Palácio do Planalto em 2026, mas que é preciso avançar com os três pré-candidatos do PSD.

"A candidatura de Tarcísio seria a ideal, mas é preciso olhar para frente. Temos três ótimos nomes para concorrer à Presidência", afirmou Kassab em evento na Arena B3, no centro de São Paulo.

Ele citou mais de uma vez como referência o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e não rechaçou a comparação de que seria um novo PSDB na política.

Nesta semana, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, deixou o União Brasil e se filiou ao PSD, que passou a reunir três pré-candidatos à Presidência ?ao lado dos governadores Ratinho Júnior, do Paraná, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul.

No evento na Arena B3, Kassab disse que Tarcísio tem dado sinais consistentes de que vai se manter fiel ao clã Bolsonaro e afirmou respeitar a opinião do político, de quem é secretário.

Ele ainda falou ser preciso respeitar a posição do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), de tentar candidatura própria ao Planalto.

Nesta semana, Kassab foi um dos principais personagens da política nacional ao anunciar que seu partido concentraria três pré-candidatos para disputar uma vaga na corrida presidencial de 2026, para concorrer contra o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que recebeu o aval do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), para pleitear o cargo e herdar seu capital político.

Zema tem sinalizado que se mantém na corrida para garantir visibilidade ao próprio partido. A possibilidade de aceitar ser vice, porém, continua em aberto, segundo pessoas próximas ao político.

Já Tarcísio confirmou nesta quinta-feira (29) que fará parte do time de Bolsonaro na corrida. Disse também que disputará a reeleição no estado.

A fala de Kassab desta sexta se deu em evento da Amcham Brasil, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, que reuniu empresários e analistas na B3, em São Paulo, a respeito da "visão do setor privado sobre os principais desafios e prioridades para 2026".