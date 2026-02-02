BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) elogiou nesta segunda-feira (2) operações que miraram financiadores do crime organizado, em mais uma citação a respeito do chamado "andar de cima", durante seu discurso na abertura dos trabalhos do Judiciário de 2026.

"O Poder Judiciário, a Polícia Federal e a Receita Federal chegaram ao crime organizado. Magnatas do crime, que não estão nas comunidades, estão nos endereços mais nobres do Brasil e do exterior, todos sem distinção pagarão pelos crimes", declarou.

A data marca a retomada dos julgamentos em plenário do STF, após o recesso de final de ano.

Lula não discursou na abertura do judiciário do ano passado. A escolha por falar ocorre em um momento de tensões internas no Supremo diante do escândalo do Banco Master, cujo relator do caso na corte é o ministro Dias Toffoli. As investigações mostraram proximidades do magistrado com um dos advogados da causa, levantando questionamentos sobre sua posição na relatoria do caso.

Toffoli viajou de jatinho com esse advogado no final de novembro. Além disso, negócios familiares associam os seus irmãos a um fundo de investimentos ligado à instituição financeira. Sobre o tema, o presidente do STF já afirmou que a investigação tende a sair da corte.

Lula já se manifestou publicamente de forma crítica sobre as fraudes do banco. Como mostrou a Folha de S. Paulo, ele também manifestou irritação a aliados com a conduta de Toffoli na relatoria e deu sinais de que não pretende defender o ministro.