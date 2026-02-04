SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que vai deixar o cargo em abril para se dedicar à campanha eleitoral.

Em entrevista à CNN Brasil nesta terça-feira (3), ele disse que pretende atuar nas campanhas de reeleição do presidente Lula e do governador do Ceará, Elmano de Freitas, também do PT. Camilo afirmou que não será candidato ao governo.

O ministro é senador licenciado, com mandato no Legislativo até 2031. Ele é cotado para substituir na disputa estadual o atual governador, que tem sua reeleição ameaçada pela candidatura de Ciro Gomes (PSDB).

Camilo disse à CNN Brasil que Elmano vai crescer nas pesquisas. "Não tenho dúvidas de que o Elmano será reeleito governador e eu vou estar lá junto com ele."

Sobre a candidatura de Ciro, disse que "adversário ninguém escolhe" e falou que há "baixaria" na política do estado.

O ministro é pressionado há meses por aliados para se desincompatibilizar do governo federal a tempo de poder disputar a eleição -o prazo é ao menos seis meses antes da votação, ou seja, até abril.

Tanto aliados do presidente quanto do ministro avaliam que ele só concorreria ao governo cearense por uma ordem expressa de Lula. Mesmo fora do governo estadual, o ministro é procurado para fechar os principais acordos políticos de seu grupo.