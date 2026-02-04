SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) está em empate técnico com Tarcísio de Freitas (Republicanos), Flávio Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro (PL) em simulações de segundo turno das eleições de 2026, segundo pesquisa Meio Ideia divulgada nesta quarta-feira (4).

A margem de erro do levantamento é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. No segundo turno com Flávio, Lula atinge 45,8%, contra 41,1% do senador. Na disputa com Tarcísio, Lula vai a 44,7%, e o governador, a 42,2%. Michelle marca 40,7% ante 45% do pré-candidato à reeleição. A diferença nos três casos está dentro do limite da margem de erro.

Versão da mesma pesquisa realizada em janeiro mostrava que, no segundo turno, o petista vencia a mulher e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e empatava apenas com Tarcísio.

Lula marca 45% contra 38% de Ratinho Jr. (PSD-PR), 45% contra 34% de Ronaldo Caiado (PSD-GO),45% contra 34,5% de Romeu Zema (Novo-MG), e 45,4% contra 21% de Eduardo Leite (PSD).

Renan Santos (Missão) tem 26% ante 45,5% de Lula, e Aldo Rebelo (DC), 20% frente 45% do presidente.

Nos cenários estimulados de primeiro turno na pesquisa, Lula aparece numericamente à frente em todas as sete simulações em que é testado. Em um cenário em que os principais adversários são Flávio, Zema e Eduardo Leite, o petista tem 38,7% das intenções de voto, ante 35,3% do senador do PL ?números que também configuram empate técnico.

Em outra simulação, com Flávio e Ratinho Jr. como oponentes, o atual presidente tem vantagem: marca 39,5%, ante 32% do senador e 8,8% do governador paranaense.

Quando o adversário principal no primeiro turno é Tarcísio, Lula marca 40% das intenções de voto, ante 35% do rival, e 6,5% de Romeu Zema.

Em uma das simulações em que Michelle é a candidata do bolsonarismo, o petista tem 38,5%, e a ex-primeira-dama, 33%. Zema tem 6,5%.

A pesquisa tambem testou Fernando Haddad como candidato do PT. Em simulação de primeiro turno, ele marca 36,2% contra 34,5% de Flávio. Em outro cenário, tem 36,4% contra 36% de Tarcísio.

No segundo turno, Haddad tem 41,8% contra 40% de Flávio e 42% contra 39% de Ratinho Jr. Com Tarcísio de Freitas, o ministro da Fazenda tem 40,5% ante 44,5% do rival.

Na pergunta espontânea ?em que os entrevistados respondem "Em 2026 teremos eleições para presidente do Brasil, se as eleições fossem hoje em quem você votaria?"? Lula aparece com 33% das intenções de voto, ante 32% no último levantamento.

Flávio Bolsonaro saiu de 6,6% para 16,3% no mesmo período, enquanto seu pai, preso e inelegível, foi de 9,5% para 8% das menções, valor que variou dentro da margem de erro. O senador foi apontado pelo ex-presidente como seu sucessor nas eleições em detrimento de Tarcísio.

Os demais nomes ficam abaixo de 5%.

Lula é o candidato mais lembrado quando os participantes foram perguntados sobre em quem não votariam de jeito nenhum. Ele recebeu 44% das menções, seguido por Flávio, com 34%, Haddad, com 30%, e Michelle, com 29,4%.

Sobre o voto para presidente, 62% dizem estar decididos, contra 38% que afirmam o contrário. São 51% os brasileiros que acham que Lula não merece continuar no poder, 47% acham o oposto e 2% não sabem.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas de sexta-feira (30) até a segunda-feira (2), por meio de entrevistas telefônicas. O intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08425/2026. O levantamento foi pago pelo Meio.