RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Cristiano Santos Hermogenes, irmão de Marcio Nepomuceno dos Santos, o Marcinho VP, condenado por liderar o Comando Vermelho, foi nomeado presidente do diretório municipal do PSDB em Belford Roxo, município da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro, e afastado do cargo oito dias depois.

A nomeação foi feita no último dia 26 de janeiro. Cristiano foi destituído nesta terça-feira (3). A informação da nomeação foi divulgada pelo site Metrópoles.

A interlocutores o presidente estadual do PSDB, o deputado federal Luciano Vieira, afirmou que não sabia da relação de parentesco entre Cristiano e Marcinho e que decidiu pelo afastamento após tomar conhecimento. O mandato iria até o fim do ano.

Cristiano não foi encontrado pela reportagem. O deputado Luciano Vieira foi procurado através da assessoria, que não respondeu aos contatos.

A nomeação de Cristiano gerou atrito no PSDB fluminense, com Luciano Vieira sendo alvo de críticas da ala que perdeu espaço na legenda após sua chegada.

"Toda recuperação moral e institucional do partido está se perdendo, culminando com essa notícia estarrecedora da escolha por ele", afirmou Sávio Neves, ex-presidente estadual do partido.

Luciano se filiou à legenda em outubro, em evento que juntou o governador Cláudio Castro (PL), o prefeito Eduardo Paes (PSD), de quem é próximo, e outros caciques da política fluminense. A escolha para a presidência estadual do partido foi um dos últimos atos do ex-governador de Goiás Marconi Perillo como presidente nacional, cargo hoje do deputado Aécio Neves (MG).

Aécio foi procurado pela assessoria, mas não respondeu.

Cristiano Santos, 44, foi eleito vereador pelo PTB em 2016 em São João de Meriti, cidade de origem da família de Marcinho.

Candidatou-se a deputado estadual em 2018, pelo PHS, e em 2022 pelo PL, partido do qual também foi presidente municipal, não foi mais eleito.

Ele é tio de Oruam, artista que é considerado foragido desde terça (3), quando o STJ (Superior Tribunal de Justiça) revogou habeas corpus após supostas violações na tornozeleira eletrônica.

Cristiano já foi preso em 2006, sob suspeita de lavagem de dinheiro e associação com o tráfico de drogas nos complexos da Penha e do Alemão, auxiliando Marcinho VP. Ele também já foi alvo de investigações sobre venda de gás clandestino e sobre cooptação de moradores para entrar em confronto com militares durante operações.

Em Belford Roxo, o irmão de Marcinho VP atua na base política do prefeito Marcio Canella (União Brasil), um dos aventados como pré-candidato ao Governo do Rio. Foi inspirado em projeto local de Canella que o governador Cláudio Castro (PL) criou um programa de remoção de barricadas em comunidades do estado.

Canella possui na equipe secretários que já foram investigados ou condenados por envolvimento com milícia.