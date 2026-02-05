BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) disse nesta quinta-feira (5) que o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), têm um papel a cumprir nas eleições de São Paulo.

Nenhum dos dois demonstra vontade de se candidatar a um cargo pelo estado. Lula, porém, precisa de aliados fortes concorrendo ao governo e às vagas no Senado em São Paulo para impulsionar a própria campanha de reeleição.

"Temos condições de ganhar as eleições em São Paulo. Eu ainda não conversei com o Haddad, ainda não conversei com o Alckmin, mas eles sabem que têm um papel para cumprir em São Paulo. Eles sabem", declarou o presidente da República em entrevista ao portal Uol.

Lula disse que a ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), também terá um papel na eleição e que ainda não conversou com ela. Petistas querem lançá-la como candidata a algum cargo em São Paulo.

O presidente da República também mencionou o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que resiste a uma candidatura ao governo mineiro. Lula quer que ele dispute o cargo dentro de sua aliança.

"Eu ainda não desisti de você, viu Pacheco? Você sabe que nós vamos ter uma conversa e eu acho que você pode ser o futuro governador de Minas Gerais", declarou o petista.