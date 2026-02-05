SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator José de Abreu anunciou que pretende se candidatar à Câmara dos Deputados nas eleições deste ano.

A pré-candidatura do ator é pelo PT do Rio de Janeiro. A notícia foi divulgada pelo jornalista Ricardo Bruno e compartilhada pelo ator nas redes sociais.

Foi Washington Quaquá, vice-presidente do PT, quem fez o convite. Quaquá, que também é prefeito de Maricá (RJ), postou uma foto com José de Abreu com a legenda: "Um grande amigo, grande artista e grande brasileiro!"

Nesta quarta-feira (04), José de Abreu compartilhou uma foto tirada quando foi preso pela ditadura militar, em 1968. "Meu passado me condena, rsrs! Vem novidade por aí!", escreveu no X.