O paciente foi admitido com quadro clínico compatível com desidratação, sendo indicada internação hospitalar para reposição volêmica endovenosa com administração medicamentosa e realização de exames complementares, diz o boletim.
O informe diz ainda que Barbalho está lúcido, orientado em tempo e espaço, sem evidência de déficit motor e em estabilidade clínica.
O senador segue acompanhado por equipe multiprofissional e deve ficar em observação médica nas próximas horas.
Belém | Jader Barbalh | Pará | Senado