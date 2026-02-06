BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma perícia médica a respeito da saúde de Jair Bolsonaro (PL) indica que o ex-presidente apresenta risco de queda, mas sem necessidade de transferência para o hospital, segundo o laudo elaborado pela Polícia Federal a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O ministro deu prazo de cinco dias para que a defesa de Bolsonaro e a Procuradoria-Geral da República se manifestem sobre a perícia.

A conclusão do laudo é a de que é preciso otimizar tratamentos e medidas preventivas em relação a Bolsonaro, com acompanhamento de especialistas diversos.

Após entrevistar o ex-presidente e examiná-lo, médicos da PF concluíram que o uso combinado de certos medicamentos apresenta relação com o risco de queda. "O periciado [Bolsonaro] apresenta sinais e sintomas neurológicos que aumentam o risco potencial de novos episódios de queda, necessitando de investigação diagnóstica", diz.

"O uso concomitante especialmente de medicamentos que atuam no sistema nervoso central e cardiovascular cria, portanto, um cenário farmacológico de risco, no qual os possíveis efeitos adversos ?sedação, letargia, tontura, lentificação psicomotora e hipotensão postural? apresentam relação com o risco de queda", afirma outro trecho.

De acordo com o laudo, o episódio recente de queda do ex-presidente indica que isso pode voltar a acontecer. Há, dizem os médicos, "risco real e atual de recorrência, especialmente na ausência de vigilância contínua".