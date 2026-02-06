BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou, na quinta-feira (5), que "quem está dentro de campo, na arena política, precisa estar na mesma página" em relação à candidatura de seu irmão, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência.

Em uma cobrança a aliados, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que "integrar um movimento e permanecer em silêncio não é neutralidade" e, sim, uma "omissão deliberada".

"A candidatura já está posta há exatos 2 meses e o objetivo é claro: tirar o Brasil do rumo da pobreza com Lula", escreveu Eduardo em uma publicação no X (ex-Twitter).

O ex-deputado e o irmão estão em viagem ao Oriente Médio, onde já se reuniram com autoridades como o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Segundo Eduardo, ele e Flávio estão "sendo recepcionados com respeito e honra" durante o tour internacional.

Como mostrou a Folha, a aproximação de Flávio Bolsonaro com as articulações internacionais de Eduardo marca uma virada na trajetória política do senador, que não participou das principais comitivas parlamentares lideradas por Eduardo desde 2024 para denunciar a suposta existência de uma "ditadura" no país e pedir por sanções contra o governo Lula (PT).

Eduardo foi denunciado em setembro passado sob a acusação de tentar intervir nos processos do ex-presidente. Em novembro, Moraes determinou o cancelamento do passaporte diplomático dele.

Eduardo deixou o Brasil em março do ano passado e se mudou para os Estados Unidos, com o objetivo de liderar uma campanha por sanções contra Lula e aliados. Ele foi cassado no final do ano passado por excesso de faltas na Câmara.