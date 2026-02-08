SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-deputado estadual de Mato Grosso do Sul Paulo Saldanha morreu neste domingo (8) aos 84 anos em Ponta Porã (MS). O velório acontece na Câmara Municipal da cidade. O sepultamento está previsto para as 16h.

O motivo da morte não foi divulgado, nem há informação de que ele estivesse doente. A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) confirmou a morte do empresário, advogado e professor, que também foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de MS.

O presidente da OAB, Bitto Pereira, lamentou. "Dr. Saldanha foi um grande amigo, com quem eu tive a honra e o privilégio de conviver. Teve uma carreira irretocável, era respeitado e admirado por todos os seus pares", afirmou, em nota. "Externo as mais sinceras condolências a todos os familiares."

Paulo Roberto Capiberibe Saldanha nasceu em Ponta Porã em 24 de janeiro de 1942. Formou-se em direito pela Universidade Federal do Paraná, em 1969, e estudou Desenvolvimento Social, Político e Econômico dos EUA e da América Latina na Universidade de Harvard em 1967.

Saldanha foi eleito deputado estadual por dois mandatos consecutivos pela Arena, partido que apoiava a ditadura. O primeiro foi em 1974, ainda pelo Mato Grosso, e em 1978, já pelo Mato Grosso do Sul, criado após a divisão do território, no ano anterior.

No Legislativo, atuou em diversas frentes. Foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça, comandou a Mesa Diretora e foi deputado constituinte quando o Mato Grosso do Sul virou estado.

Por lá, foi vice-presidente da Comissão Constitucional e presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Com a criação do Tribunal de Contas do Estado, em março de 1980, compôs o primeiro conselho deliberativo do órgão, deixando o Parlamento estadual.

No TCE-MS também foi destaque. Ajudou a criar o regimento interno, foi vice-presidente, presidente e corregedor. Ele se aposentou do TCE em janeiro de 2012.

O Tribunal de Contas se une ao luto e rende homenagem à memória de quem ajudou a construir os alicerces desta instituição", disse o TCE-MS, em nota.