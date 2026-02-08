SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Recife, João Campos (PSB), supera a governadora Raquel Lyra (PSD) e lidera em cenários de intenção de voto para primeiro e segundo turnos da eleição para o Governo de Pernambuco, mostra nova pesquisa Datafolha.

Segundo o levantamento, Campos tem 47% dos votos contra 35% de Lyra em primeira rodada eleitoral. Eduardo Moura (Novo) tem 5%, e Ivan Moraes (PSOL), 1%. Brancos e nulos somam 10%, e 2% não responderam ou não souberam responder.

Em eventual segundo turno entre os dois principais concorrentes neste ano, o atual prefeito também fica à frente da atual governadora. Ele vence com 53% das intenções de voto ante 40% dela.

A pesquisa ouviu 1.022 pessoas de segunda-feira (2) até a quarta (4). A margem de erro é de três pontos percentuais, e o grau de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pela CBN Recife e está registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com os números PE-09595/2026 e BR-06559/2026.

Na comparação com pesquisa anterior, a diferença diminuiu. A distância, de 12 pontos percentuais no primeiro turno, era de 22 pontos em pesquisa de outubro. Naquele levantamento, Campos tinha 53% das intenções de voto, enquanto Lyra registrava 31%.

O mesmo ocorre em relação a eventual segundo turno entre os dois. Pela pesquisa deste mês, a diferença entre o prefeito e a atual governadora é de 13 pontos. Antes, eram 23 pontos percentuais que os separavam. Em outubro ele tinha 58%; ela, 35%.

CENÁRIO ESTIMULADO DE 1º TURNO

João Campos (PSB)

47%

Raquel Lyra (PSD)

35%

Eduardo Moura (Novo)

5%

Ivan Moraes (PSOL)

1%

Brancos ou nulos

10%

Não responderam ou não souberam responder

2%

CENÁRIO DE 2º TURNO

João Campos (PSB)

53%

Raquel Lyra (PSD)

40%

Campos e Lyra têm as menores rejeições: 23% e 31%, respectivamente. Moraes tem 43%, e Moura 35%. Não souberam responder 5%. Disseram que rejeitam todos ou não votariam em nenhum 3%, e 2% afirmaram que votariam em qualquer um ou não rejeitam ninguém.

O prefeito se reelegeu em 2024 com larga vantagem e precisa renunciar até abril para concorrer. Ele deve ter no palanque o PT, do presidente Lula, que tem forte apoio no estado. Raquel Lyra enfrentou reveses no Legislativo ao longo do mandato, tentou se aproximar da gestão Lula e trocou o PSDB, pelo qual tinha sido eleita, pelo PSD.

O levantamento do Datafolha mostra também que 38% consideram a gestão Lyra à frente do estado ótimo ou boa. Antes eram 36%. Já 23% a avaliam como ruim ou péssima ?em outubro, eram 24%. Outros 36% classificam o governo como regular (eram 37% da pesquisa anterior).

Na disputa pelo Senado, quem aparece à frente nos quatro cenários pesquisados no estado é Marília Arraes (Solidariedade), com taxas que vão de 36% a 41%. Humberto Costa (PT) fica em segundo nas simulações, variando de 24% a 26%, mas há empate técnico com concorrentes como Miguel Coelho (União Brasil) e Eduardo da Fonte (PP), a depender do cenário testado.

Para a primeira vaga ao Senado, 18% pretendem votar em branco ou nulo, e 6% estão indecisos. Para a segunda, 25% votarão em branco ou nulo e 8% estão indecisos.

A pesquisa mostra ainda que o presidente Lula (PT) venceria em Pernambuco as eleições para a Presidência em cenários testados com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e senador e filho do ex-presidente, Flávio Bolsonaro (PL).

Na hipótese com Tarcísio, Lula tem 55% das intenções de voto no estado contra 14% dele no primeiro turno. Em caso de confronto direto entre os dois na etapa seguinte, o petista supera o governador com 58% contra 29%.

No cenário com Flávio, o atual presidente registra 54% das intenções de voto em Pernambuco, enquanto o primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem 25%. Em uma corrida de segundo turno, Lula tem 59%, e Flávio, 31%.