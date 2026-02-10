BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, desfilará em carro alegórico de uma escola de samba do Rio de Janeiro no domingo de Carnaval, 15 de janeiro. A participação será na apresentação da Acadêmicos de Niterói, que homenageará o presidente Lula (PT). O petista irá ao sambódromo assistir ao desfile.

Integrantes da oposição questionam a homenagem e afirmam que se trata de um desvio de finalidade para promover autoridades. A reclamação é baseada no fato de as escolas de samba do grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro receberem patrocínio federal. Também há críticas sobre suposta campanha eleitoral antecipada.

A avaliação de assessores jurídicos do governo é de que não há problema na participação da primeira-dama, uma vez que ela não é formalmente uma autoridade nem ocupa nenhum cargo público.

A análise vem tanto de assessores do governo que discutiram o assunto internamente como de integrantes do Executivo questionados pela reportagem. Não teria havido uma consulta formal sobre o tema.

A exposição de personagens da política em eventos como o Carnaval se torna assunto delicado em anos eleitorais, como 2026.

A Acadêmicos de Niterói apresentará o enredo "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil".

O desfile tem animado o presidente da República. Ele mencionou o evento a deputados com os quais jantou na última semana e disse que eles poderiam acompanhá-lo para assistir à apresentação.

Nesse mesmo compromisso, um jantar na Granja do Torto, em Brasília, Lula mostrou aos convidados o samba-enredo da escola, que fala sobre a mãe do presidente. Conhecida como Dona Lindu, ela é citada por Lula em seus discursos frequentemente.

Parte dos petistas vê com preocupação o desfile por achar que se trata de exposição excessiva.

Os desfiles se estendem por mais de uma hora. A plateia é a mesma para todas as escolas. Ou seja, não será como o público de um evento organizado pelo governo federal ou pelo PT, quando os participantes são apoiadores de Lula.

Esses setores do partido temem a possibilidade de uma vaia. Outros petistas ouvidos pela reportagem, porém, descartam essa possibilidade. Nesse grupo, a avaliação é de que o público do Carnaval carioca estará interessado nos desfiles e não em manifestações políticas.

A reportagem também apurou que alguns ministros que cogitavam participar do desfile desistiram por receio da repercussão política. Diferentemente de Janja, eles têm cargo público e disputam eleições.

Lula acompanhará o desfile a partir do camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, comandada por seu aliado Eduardo Paes (PSD).

O presidente pretende fazer outras duas aparições em cidades protagonistas do Carnaval. As duas devem ser no mesmo dia, mas ainda não foram confirmadas oficialmente.

Lula planeja acompanhar o Galo da Madrugada, bloco de Carnaval mais famoso de Recife (PE), na manhã do sábado (14). Ele foi convidado pelo prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSB).

O presidente tenta manter duas forças adversárias da política pernambucana em sua aliança. Além de João Campos, que pretende concorrer ao governo do estado em outubro, Lula também é aliado da governadora, Raquel Lyra (PSD), que buscará a reeleição.

O petista deverá voar para Salvador também no sábado. O plano é assistir ao bloco Os Mascarados, que desfila durante a noite. A principal atração musical será a ministra da Cultura, Margareth Menezes. A ideia de assistir ao show de Maragreth partiu da primeira-dama, Janja Lula da Silva.

Pesquisas de intenção de voto mostram que o atual governador da Bahia, o petista Jerônimo Rodrigues, tem a reeleição ameaçada pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União). Lula tenta transferir sua popularidade para o governador como forma de reduzir as chances de uma derrota na disputa pelo governo baiano.