SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), defendeu nesta terça-feira (10) o uso de emendas parlamentares e o reajuste a servidores aprovado pela Casa.

"Não foi um trem da alegria como foi passado para a sociedade", afirmou, em referência aos projetos de lei que preveem uma nova gratificação para servidores do Legislativo e criam um novo penduricalho que permite que eles ganhem mais do que o teto salarial do funcionalismo.

As declarações foram dadas na CEO Conference Brasil 2026, promovida pelo banco BTG Pactual.

No mesmo painel, que discutiu as perspectivas e prioridades do Congresso Nacional, Motta defendeu o reajuste de 8% para os salários do Legislativo em 2026, índice alinhado ao concedido ao Judiciário. Segundo ele, a decisão respeitou critérios orçamentários e evitou aumento real de despesas.

"Aprovamos o reajuste do Judiciário e mantivemos a mesma taxa para o Legislativo. A Câmara teve critério e não ultrapassou o orçamento destinado para este ano", afirmou.

Ao comentar a decisão do ministro Flávio Dino, do STF, que suspendeu os chamados penduricalhos não previstos em lei, Motta disse que foi uma escolha "muito feliz" de Dino.

Ele também saiu em defesa das emendas parlamentares, frequentemente alvo de críticas por falta de transparência e problemas na execução dos recursos.

"São um instrumento fundamental para o progresso do Brasil, especialmente nos rincões do país. Estamos cumprindo integralmente os compromissos firmados com os outros Poderes no que diz respeito à transparência", declarou. Ele acrescentou que "o Legislativo não pode ser criminalizado pela má execução dessas emendas".

O presidente da Câmara disse ainda que não pretende declarar apoio a candidatos na eleição presidencial do próximo ano.

"Tive o suporte de praticamente todos os partidos da Casa, então preciso ter muito equilíbrio para declarar meu apoio a quem quer que seja. Ao mesmo tempo, acredito que política se faz com posicionamento, e o meu será feito quando as candidaturas estiverem melhor desenhadas", disse.

Ele também comentou o cenário em São Paulo e indicou que o governador Tarcísio de Freitas deve buscar a reeleição em 2026. "Havia toda uma sinalização para que Tarcísio fosse pré-candidato de Jair Bolsonaro à Presidência. Com a indicação do senador Flávio, tudo indica que ele concorra novamente ao governo de São Paulo e continue fazendo seu excelente trabalho no estado de São Paulo", afirmou.

Na área econômica, o presidente da Câmara sinalizou resistência a novas iniciativas de aumento de impostos. Embora reconheça que o Congresso tem, em diferentes momentos, acompanhado orientações do Executivo, afirmou que o clima político atual é desfavorável à ampliação da carga tributária.

"Em diversos aspectos o Congresso respondeu, dentro do possível, às orientações do Executivo. No entanto, o ambiente da Câmara é claramente avesso à agenda de impostos, sobretudo depois do aumento do IOF em 2025", disse.

Sobre a proposta de taxação de grandes fortunas, o deputado avaliou que o assunto costuma ganhar força em períodos eleitorais, mas não tem sido efetivamente impulsionado pelo governo federal."É um tema recorrente em ano eleitoral, mas é uma pauta que o próprio governo não tem priorizado", disse.