MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - Após quatro adiamentos, o pedido da Justiça brasileira para que a ex-deputada Carla Zambelli (PL-SP) seja extraditada começou a ser julgado nesta quarta (11) pela Corte de Apelação de Roma, na Itália. Depois de cerca de cinco horas, o colégio de três juízes interrompeu a audiência e marcou a continuação para esta quinta (12).

Desse julgamento sairá a primeira decisão da Justiça italiana sobre a extradição. Depois, as duas partes poderão recorrer à Corte de Cassação, última instância. A palavra final caberá ao governo italiano, por meio do Ministério da Justiça.

Nesta quarta, o primeiro a se manifestar foi o Ministério Público italiano, que em outubro já havia se declarado favorável à extradição. A Promotoria argumenta que existem todos os requisitos legais para Zambelli seja mandada para o Brasil.

Ainda faltam falar o representante do Brasil no caso, o advogado Alessandro Gentiloni, e a defesa de Zambelli. Ela participou pessoalmente da sessão.

A ex-deputada está presa há seis meses na penitenciária de Rebibbia, em Roma. Ela se diz vítima de perseguição política pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e fugiu do Brasil no começo de junho, após ser condenada a dez anos de prisão pela invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) e a emissão de um mandado falso de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Nesta terça (10), Zambelli teve negado o pedido para a troca de juízes que analisam o caso, considerados "hostis" por ela.