BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) passou por um procedimento de cauterização para remover um acúmulo de pele no topo da cabeça. O petista apareceu com uma mancha preta devido à queimadura do procedimento durante evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (11).

Lula tinha queratose no couro cabeludo e um acúmulo de pele na região. O procedimento, que durou pouco mais de um minuto, foi feito na noite de domingo (8), em São Paulo.

Desde então, Lula cumpriu agenda no estado fazendo uso de um chapéu. A informação sobre o procedimento só foi informada pela Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) nesta quarta.

A queratose costuma ser causada por excesso de exposição ao sol.

O procedimento ocorreu enquanto o presidente ainda se recupera da cirurgia de catarata pela qual passou no fim de janeiro.