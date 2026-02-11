SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A avaliação do governo Lula (PT) mostra estabilidade, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (14).

A gestão é avaliada de forma negativa por 39% dos eleitores, enquanto 33% a classificam de maneira positiva. Outros 26% veem a gestão como regular, e 2% não souberam responder.

O levantamento, registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-00249/2026, foi feito de 5 a 9 fevereiro. Foram feitas 2.004 entrevistas presenciais, com brasileiros de 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.

Em janeiro, os que avaliavam de forma negativa o trabalho do governo Lula eram os mesmos 39%. A avaliação positiva ficou em 32%, enquanto a regular marcou 27%. Outros 2% dos entrevistados não responderam ou não souberam responder.

A aprovação à gestão presidencial registrado foi de 45%, e a desaprovação, de 49%. Em janeiro, eram 47% e 49%, respectivamente. No Nordeste, a aprovação ao governo caiu 6 pontos percentuais (de 67% para 61%).