BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT), 80, passou por uma cauterização para remover um acúmulo de pele no topo da cabeça. O petista apareceu com uma mancha preta devido à queimadura decorrente do procedimento durante evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (11).

Lula tinha queratose no couro cabeludo e um acúmulo de pele na região. O procedimento, que durou pouco mais de um minuto, foi feito na noite de domingo (8), em São Paulo.

Desde então, Lula cumpriu agenda no estado fazendo uso de um chapéu. A realização do procedimento só foi informada pela Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência) nesta quarta.

A queratose é um problema de pele que costuma ser causada por excesso de exposição ao sol. O procedimento de remoção ocorreu enquanto o presidente ainda se recupera da cirurgia de catarata pela qual passou no fim de janeiro.

Lula tem 80 anos e teve duas passagens relevantes pelo hospital no atual governo: operou uma artrose no final de 2023 e, no fim de 2024, foi internado às pressas por causa de um sangramento intracraniano.

Nos próximos dias, Lula terá uma agenda intensa por conta dos compromissos de Carnaval. A perspectiva é de que o presidente vá a Recife no sábado pela manhã e siga para Salvador na parte da tarde.

No domingo, ele deverá acompanhar o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que faz enredo em sua homenagem neste ano.