BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta sexta-feira (12) uma operação para apurar o desvio de recursos públicos destinados a obras em trechos não pavimentados da BR-156, no Amapá. O deputado federal Vinícius Gurgel (PL-AP) é um dos alvos.

Em nota, a PF informou ter cumprido oito mandados de busca e apreensão no estado. A ação foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, relator do caso.

Os crimes investigados são organização criminosa, corrupção e fraude a licitações. Trata-se de um desdobramento da Operação Pedágio, deflagrada em 2019.

Aliado do prefeito de Macapá, Dr. Furlan (MDB), o deputado é investigado em inquérito no STF por supostamente ter direcionado processo licitatório para a contratação de serviços de manutenção da BR-156 e influenciado na indicações de nomes à Superintendência do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte) do Amapá.

O prefeito de Tartarugalzinho (AP), Bruno Mineiro (União Brasil), firmou delação premiada no caso. Ele é aliado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), do líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP) e do governador do estado, Clécio Luís (União Brasil).

A Folha mandou mensagem e telefonou para o deputado, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.