SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro caça F-39 Gripen montado no Brasil está com apresentação prevista para o próximo dia 25 de março na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto (a 300 km da capital paulista).

O caça, conforme apurou a reportagem, está pronto, mas ainda não fez nenhuma decolagem.

Não foi informado quando ele será entregue à FAB (Força Aérea Brasileira).

A cerimônia deverá contar com a cúpula da Aeronáutica e outras autoridades. Em 2023, o presidente Lula (PT) foi ao evento que marcou o início da linha de montagem do caça da sueca Saab, fabricado no Brasil em parceria com a Embraer.

Atualmente, a Força Aérea conta com dez caças Gripen em treinamento a partir da Base Aérea de Anápolis (GO). Mais uma unidade fica em Gavião Peixoto. Todos foram fabricados na Suécia e trazidos de navio ao Brasil.

O programa brasileiro prevê 36 Gripen, oito deles com dois lugares ?são chamados de E e F, respectivamente. Do total, 15 unidades serão produzidas no Brasil.

Como mostrou a Folha, a produção do avião no interior paulista ocorre em três plataformas.

Na primeira e na segunda, ele tem suas quatro partes principais unidas, inclusive componentes feitos pela Saab em São Bernardo do Campo (SP), como o cone de cauda e freios aerodinâmicos. Os 12 tanques de combustível são selados, e há testes de pressurização das estruturas.

Depois, ocorre a medição geométrica, com o objetivo de checar o alinhamento do avião. Dali, o caça sai do hangar, recebe um banho de verniz anticorrosivo e é pintado por dentro, retornando para a montagem final sobre um carrinho que faz as vezes do trem de pouso.

Nesta fase, ele recebe 35 km de fiação e 300 metros de dutos diversos. Estabilizador vertical, canards (as "asinhas" à frente da fuselagem para melhor controle em baixa velocidade) e todo o recheio do avião vêm a seguir.

Por último, são instalados os softwares do avião, atualizados ao longo de sua vida útil como os de um smartphone. O avião tem o motor ligado e os sistemas, testados, e depois recebe a pintura final. A partir dali, é submetido a testes em pista e em voo, sendo então declarado pronto para entrega.

No último dia 6, ocorreram os primeiros lançamentos de bombas em voo de Gripen da FAB, durante treinamentos no Brasil.

No exercício realizado na Base Aérea de Natal (RN), batizado de Operação Thor, em uma ação conjunta da Força Aérea e da Saab, foram disparadas uma bomba convencional de 925 kg e outra de 250 kg equipada com kit de guiagem a laser.

"Os principais objetivos foram garantir a separação segura das bombas do caça, validar os parâmetros de precisão com o uso de bomba convencional e empregar o designador de alvos a laser em conjunto com o armamento equipado com kit de guiagem", disse a Saab, em nota.

Os exercícios contaram com a aeronave de matrícula 4100, alocada em Gavião Peixoto. O major aviador Thiago Camargo, do Ipev (Instituto de Pesquisas e Ensaios em Voo), tornou-se o primeiro piloto brasileiro a lançar bombas com o F-39 Gripen.

No total, foram realizados 11 voos, somando cerca de 15 horas, com configurações tanto simétricas quanto assimétricas de armamento.

Segundo Mikael Olsson, chefe de testes de voo da Saab, o Brasil foi a primeira nação a realizar o lançamento da bomba MK 84 e da bomba MK 82 equipada com kit de guiagem a laser a partir da aeronave.

Em novembro passado, a FAB realizou o primeiro lançamento de um míssil pelo seu novo caça. Foi disparado um modelo europeu Meteor, de custo estimado em R$ 12,4 milhões, contra um drone perto da costa do Rio Grande do Norte.

Na sequência, no Rio de Janeiro, ocorreram os primeiros disparos com um canhão alemão de 27 mm do Gripen. No mesmo período também houve o fim da campanha dos testes de reabastecimento em voo pelos cargueiros Embraer KC-390.