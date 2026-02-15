SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pouco mais da metade dos brasileiros (53%) confia nas urnas eletrônicas, mostra levantamento Genial/Quaest coletado entre os dias 5 e 9 de fevereiro e divulgado neste domingo (15). Outros 43% dizem não confiar nas urnas.

A desconfiança é maior entre evangélicos (52%) e eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno de 2022 (69%). Nos últimos anos de mandato, especialmente nos meses que antecederam o pleito naquele ano, Bolsonaro desacreditou publicamente a confiabilidade do sistema de votação por diversas vezes.

Entre a direita que hoje se diz bolsonarista, 77% desconfiam das urnas, em comparação a 65% entre a direita não-bolsonarista.

A desconfiança também é maior nas regiões Sul (48%) e Centro-oeste/Norte (48%). Na região Nordeste, 59% confiam nas urnas, e, na Sudeste, 54%.

A pesquisa foi realizada com 2.004 brasileiros de 16 anos ou mais, por meio de coleta domiciliar. A margem de erro geral é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.