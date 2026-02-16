SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Michel Temer (MDB) reagiu à sua menção no desfile no Rio de Janeiro da Acadêmicos de Niterói deste domingo (15), em homenagem ao presidente Lula (PT), dizendo ter "saudades da Tuiuti", em referência à escola de samba que o retratou como vampiro em 2018.

No desfile deste domingo, Temer apareceu em cena na qual arrancou a faixa da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em menção ao impeachment dela. Ele era vice de Dilma e é criticado pela esquerda, que caracteriza o impeachment como golpe e passo para a ascensão de Jair Bolsonaro (PL) anos depois.

Em nota enviada pela assessoria, Temer chamou de "bajulação" o desfile feito em homenagem a Lula.

"Como o samba é o espaço da criatividade e da fantasia, não faz sentido cobrar rigor histórico num enredo ou questionar a troca da crítica social pela bajulação na Sapucaí", afirmou. "A sátira política é parte da tradição do Carnaval. E como defensor da liberdade de expressão e da liberdade artística, não julgo as escolhas feitas como tema na avenida".

O problema, disse Temer, é quando adotam o "ilusionismo na Esplanada, promovendo a irresponsabilidade fiscal, juros altos e o endividamento público crescente -e negando conquistas, como as reformas trabalhista, do ensino médio e da previdência".

"É triste ver a troca da ponte para o futuro por uma volta ao passado. Olha o Brasil aí... gente!", finalizou em nota.

Em 2018, Temer foi retratado pela Tuiuti como vampiro. A escola citou a reforma trabalhista de seu governo, ao mesmo tempo em que questionou até que ponto a escravidão tinha acabado.

O desfile em homenagem ao presidente Lula deste domingo, por sua vez, contou a história do político deste a sua infância até chegar à Presidência.

O ato contou com ala em que integrantes da escola desfilaram com roupas vermelhas com estrelas no peito, mas sem o número 13 do PT. O jingle "olê, olê, olá, Lula! Lula!" constou no enredo, bem como referência a Bolsonaro como palhaço e presidiário.

Para especialistas ouvidos pela Folha, a apresentação abre brecha para condenações por ilícito eleitoral.