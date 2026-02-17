SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal iniciou nesta terça-feira (17) uma operação que mira suspeitos de vazar dados da Receita Federal relacionados a autoridades brasileiras.

Quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje. Eles foram realizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, mas ainda não se sabe quantos teriam sido os alvos.

As buscas foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Superior Tribunal Federal). A medida ocorreu a partir de representação da Procuradoria-Geral da República, que apura vazamentos de informações financeiras de autoridades.

Medidas cautelares também foram definidas. Os investigados terão de ser monitorados por tornozeleira eletrônica, serão afastados dos serviços públicos, terão os passaportes cancelados, além de ficarem proibidos de sair do país.